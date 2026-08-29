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Україна закликала заблокувати роботу російської системи «Рассвет»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна закликала заблокувати роботу російської системи «Рассвет»
Міністр повідомив про звернення України до Міжнародного союзу електрозв'язку через російську супутникову систему
фото з відкритих джерел

Сибіга: Росія може використовувати супутники для військових цілей

Україна офіційно звернулася до Міжнародного союзу електрозв'язку із вимогою виключити територію країни із зон обслуговування російської військової супутникової системи «Рассвет» у всіх діапазонах частот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Україна передала ноту до міжнародної організації

За словами Сибіги, відповідну ноту передали до Бюро радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку через Постійне представництво України при відділенні Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Українська сторона вимагає, щоб територію країни виключили із заявлених зон обслуговування всіх променів супутникових мереж «Рассвет» у кожній смузі частот.

Йдеться про російську військову супутникову систему, яку Москва розгортає як аналог американської Starlink. Київ наголошує, що використання таких супутників над українською територією може мати не цивільне, а військове призначення.

Сибіга заявив, що мета Росії у використанні «Рассвета» над Україною є очевидною.

«Ми закликаємо всіх партнерів підтримати нашу позицію та вжити всіх можливих заходів для блокування роботи "Рассвета" – не лише над суверенною територією України, а й над суверенними територіями інших країн», – написав глава Міністерства закордонних справ.

Міністр також наголосив, що Україна продовжить дипломатичні контрзаходи проти російської супутникової системи. Окремо він подякував Міністерству цифрової трансформації та Українському державному центру радіочастот за координацію роботи над зверненням.

Росія розгортає власний аналог Starlink

Система «Рассвет» – проєкт російської компанії «Бюро 1440», який має забезпечити супутниковий зв'язок на низькій навколоземній орбіті. Росія вже вивела на орбіту перші апарати угруповання, а в липні запустила другу групу супутників.

За даними, які раніше наводив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, Москва розгортає систему швидше, ніж передбачалося. У 2027 році російське угруповання планують довести до 292 супутників, а до 2035 року – до 924 апаратів.

Україна закликала заблокувати роботу російської системи «Рассвет» фото 1

Водночас радник президента України Сергій Бескрестнов, відомий за позивним Флеш, повідомляв, що наявні супутники поки працюють у тестовому режимі та не створюють прямої військової загрози. Однак після повноцінного розгортання системи ситуація може змінитися.

За його оцінкою, головна небезпека полягає у можливості використовувати супутниковий зв'язок для онлайн-керування російськими безпілотниками над територією України. Це потенційно дозволить російським військам керувати такими дронами далеко від місць їхнього запуску.

Раніше Бескрестнов зазначав, що саме така можливість може стати однією з головних переваг російської системи. Українські сили нині не можуть використовувати Starlink для онлайн-керування безпілотниками над територією Росії, оскільки супутниковий сервіс там не працює.

Росія вже вивела на орбіту перші супутники

Перші 16 серійних апаратів «Рассвет» Росія запустила у березні 2026 року. Для цього використали ракету-носій «Союз-2.1б». У липні Москва здійснила ще один запуск супутників системи.

Розгортання «Рассвета» має не лише військове значення. Система покликана забезпечити Росії власну супутникову інфраструктуру зв'язку, аналогічну за принципом роботи Starlink. Водночас використання її військовими може розширити можливості російських сил для управління безпілотниками та підтримки бойових операцій.

Саме тому Україна намагається використати міжнародні механізми регулювання радіочастот, аби не допустити роботи російських супутникових мереж над своєю територією.

Нагадаємо, раніше радник президента Сергій Бескрестнов попереджав, що після повноцінного розгортання «Рассвет» може створити для України серйозну проблему через можливість онлайн-керування російськими безпілотниками над усією територією країни. За його словами, Москва планує розгорнути значно масштабніше супутникове угруповання.

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Теги: росія космос Україна небезпека радник Starlink Москва блокування Сергій Бескрестнов

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