Російські ЗМІ повідомили про затримання воєнкора Романова, який висвітлював евакуацію з Олешок

За даними російських Telegram-каналів, пропагандист міг потрапити під переслідування після публікацій про евакуацію жителів Олешок

Російського воєнного блогера Володимира Романова, відомого як автор Telegram-каналу Romanov Лайт, могли затримати в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський Telegram-канал «Незигарь».

За інформацією каналу, затримання Романова може бути пов'язане з його публікаціями про гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Зокрема, блогер оприлюднював дописи, у яких ставив під сумнів російське висвітлення евакуації місцевих жителів.

Російський Telegram-канал «Незигарь» повідомив про можливе затримання воєнкора Володимира Романова в окупованому Севастополі фото: скриншот з Telegram-каналу «Незигарь»

30 жовтня Романов повідомив, що для вивезення мешканців Олешок на підконтрольну Україні територію виділили 17 автобусів, тоді як у напрямку Росії — лише чотири. Він також припустив, що російське телебачення може показати більше автобусів, які нібито перевозять людей до РФ, хоча частина транспорту може бути порожньою.

Згодом блогер відредагував публікацію та прибрав інформацію про кількість автобусів, які вирушали в Україну.

Російський Telegram-канал «Кольцо Соломона» також звернув увагу на тривалу відсутність нових повідомлень від Романова, пов'язавши це з інформацією про його можливе затримання.

Водночас офіційного підтвердження затримання воєнкора наразі немає. Обставини його можливого переслідування та місцеперебування залишаються невідомими.

Нагадаємо, 30 жовтня «Главком» повідомляв, що з Олешок до України вирушило вчетверо більше автобусів, ніж до Росії. Про це заявив сам Романов, однак згодом видалив відповідні подробиці зі свого допису. Незалежного підтвердження кількості евакуйованих за кожним напрямком на той момент не було.

Гуманітарна операція в Олешках відбувалася за домовленостями української та російської сторін за міжнародного посередництва. Її метою було доставлення допомоги цивільному населенню та організація евакуації людей із тимчасово окупованого міста.

За даними української розвідки, Володимир Романов є російським пропагандистом, який підтримує агресію проти України та поширює матеріали на підтримку окупаційних військ. Його внесено до бази російських пропагандистів на порталі War & Sanctions.

«Главком» писав про завершення евакуації охочих із тимчасово окупованих Олешок. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що гуманітарну допомогу доставили до міста, а автобуси з місцевими жителями вирушили до України та Росії.

Крім того, 31 жовтня «Главком» повідомляв про домовленість щодо продовження гуманітарних місій. За словами Лубінця, Україна та Росія планують організовувати подібні операції для допомоги цивільним поблизу лінії фронту.