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Російський аналог Starlink створив серйозну проблему для ЗСУ – «Флеш»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський аналог Starlink створив серйозну проблему для ЗСУ – «Флеш»
Російська система «Рассвет» змінить атаки дронів по Україні
фото: t.me_bureau

Нова супутникова мережа відкрила росіянам можливість для онлайн-керування безпілотниками над усією територією України

Російська мережа супутників «Рассвет», яку створюють як аналог Starlink, стала потенційною проблемою для України. Після повноцінного запуску системи російські війська отримають можливість керувати безпілотниками онлайн над усією територією України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента України Сергія Бескрестнова, відомого як «Флеш».

Бескрестнов пояснив, що «Рассвет» є російським аналогом Starlink. Одним із наслідків розгортання цієї супутникової мережі стане покращення зв'язку російських військ на фронті.

Однак головною небезпекою радник президента назвав можливість використання супутникового зв'язку для керування безпілотниками.

Наразі Україна не може використовувати Starlink для онлайн-керування БпЛА над територією Росії, оскільки там система не працює. Російська супутникова мережа після її запуску створить для окупантів протилежну ситуацію.

«Зв'язок на фронтах у ворога покращиться - тут все зрозуміло. Основна загроза полягає в тому, що ми зараз не можемо використовувати «Старлінк» для онлайн керування БПЛА над Росією. Він там не працює. А ось росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою БПЛА з онлайн-керуванням через свої супутники», – написав Бескрестнов.

Таким чином, після розгортання «Рассвета» російські війська зможуть застосовувати дрони з онлайн-керуванням для атак по всій території України.

Бескрестнов також назвав спосіб протидії новій загрозі. За його словами, Україні необхідно спрямувати всі сили на створення засобів радіоелектронної боротьби проти «Рассвета».

Радник президента наголосив, що відповідну роботу потрібно проводити вже зараз, поки Україна має для цього час. Створення засобів протидії російській супутниковій мережі він назвав пріоритетним завданням особисто для себе.

Нагадаємо, для повноцінної роботи російської супутникової мережі «Рассвет» Москва планує запустити на низьку орбіту щонайменше 200-250 апаратів, а в перспективі – близько тисячі. Розробку «російського Starlink» веде компанія «Бюро 1440». Наразі на орбіті перебувають перші 16 супутників «Рассвет».

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Теги: системи ППО Starlink Сергій Бескрестнов

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