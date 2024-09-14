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МАГАТЕ повідомило, чи має повний доступ до всіх об’єктів ЗАЕС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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МАГАТЕ повідомило, чи має повний доступ до всіх об’єктів ЗАЕС
Співробітники МАГАТЕ продовжують чути звуки військових дій поблизу деяких об’єктів
фото: ukrainianworldcongress.org

Представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня

Команда МАГАТЕ провела обхід електричних і контрольно-вимірювальних приміщень реакторного блоку №4. Однак доступ до західної частини турбінних залів знову не був наданий. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Так, на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) команда МАГАТЕ попросила та отримала доступ до транспортного цеху за чотири кілометри від станції. Перед тим з'явилася інформація про атаку безпілотника там 7 вересня.

Співробітники МАГАТЕ помітили пробоїну в одному даху та дві вантажівки, які зазнали легких ударів. Водночас вони не виявили жодних пошкоджень, пов’язаних з ядерною безпекою.

«Також команда МАГАТЕ провела обхід електричних і контрольно-вимірювальних приміщень реакторного блоку №4, а також турбінних залів блоків 1 і 2.  Водночас доступ до західної частини турбінних залів знову не був наданий», – йдеться у повідомленні.

Крім того, представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня, а також заплановані аварійні навчання наступного тижня. 

«Ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні залишається нестабільною через війну з Росією, при цьому співробітники МАГАТЕ продовжують чути звуки військових дій поблизу деяких об’єктів», – повідомляють у МАГАТЕ.

У свою чергу, групи МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС і Чорнобильському майданчику, повідомили, що попри повітряні нальоти РФ ядерна безпека підтримується.

ЗАЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

Із вересня 2022 року на станції постійно перебуває місія МАГАТЕ, однак росіяни не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон ЗАЕС.

Нагадаємо, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Гроссі зазначив, що наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки.

До слова, Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію

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Теги: вантажівки АЕС навчання безпека МАГАТЕ Запорізька АЕС

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