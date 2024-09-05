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Застаріла Курська АЕС загрожує Україні та світу: заява Держатомрегулювання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Застаріла Курська АЕС загрожує Україні та світу: заява Держатомрегулювання
Курська АЕС була запущена в 1976 році
фото: ГУР МО України

Голова Держатомрегулювання: «На Курській АЕС використовують енергоблоки того ж типу, що були  на Чорнобильській АЕС»

Росія звинувачує Україну у можливих загрозах Курській АЕС, щоб приховати застарілі технології на цій станції, які самі собою є небезпечними. Про це заявив голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у Медіацентрі Україна.

Він розповів, що на Курській АЕС використовують енергоблоки типу РВПК. Реактори цього типу були також на Чорнобильській АЕС.

Серед головних недоліків РВПК – відсутність контайнмента, тобто герметичної оболонки навколо реакторної установки, що є важливим елементом захисту на шляху розповсюдження радіоактивності в навколишнє середовище, пояснив Коріков.

За словами голови Держатомрегулювання, добова норма викидів радіоактивності в атмосферу на реакторах РВПК у 100 разів більша, ніж на енергоблоках типу ВВЕР.

«Фактично саме небезпечна експлуатація цих енергоблоків –  це загроза для України й для світу, оскільки радіація не має кордонів», – зауважив Коріков.

Олег Коріков також акцентував увагу на низці інших загрозливих аспектів пов’язаних з будовою та експлуатацією реакторів типу РБМК на Курській АЕС.

«Можна сказати, що значні недоліки конструкції, експлуатаційні події з викидом радіації, в тому числі Чорнобильська аварія, та експлуатаційні події пов’язані навіть зі смертю персоналу, відсутність транспарентності – місій, перевірок МАГАТЕ тощо приводить до висновку, що фактично саме небезпечна експлуатація цих енергоблоків – це загроза для України і для світу, оскільки радіація не має кордонів», – наголосив Олег Коріков.

Що відомо про Курську АЕС

Курська АЕС була запущена в 1976 році, стала другою станцією з реакторами типу РВПК-1000 після Ленінградської АЕС та має аналогічний план із Чорнобильською АЕС.

Наразі на Курській АЕС працюють два енергоблоки з реакторами РВПК-1000 потужністю до 1000 МВт кожен, які були введені в експлуатацію послідовно у 1983 та 1985 роках. Після аварії на Чорнобильській АЕС будівництво п’ятого енергоблока заморозили. Будуються два енергоблоки з реакторами ВВЕР-510.

Курська АЕС входить до трійки найбільших АЕС росії й до четвірки найбільших виробників електроенергії в країні. На ній працюють близько п'яти тисяч людей.

Нагадаємо, російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними журналістів, російські силовики перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Як повідомлялося, під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки атомних електростанцій тимчасово від'єдналися від мережі.  

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Теги: росія АЕС атомна енергетика

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