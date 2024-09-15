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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Російські ядерні випробування. На що розраховує Путін

glavcom.ua
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Путін не збирається використовувати ядерну зброю. Головна причина – він боягуз і боїться за своє життя
колаж: glavcom.ua

Повномасштабне вторгнення почалося через те, що Путін вважав, що коротка переможна війна перетворить його на третій полюс світу

Росіяни знову грають в гру: «Росія готова застосувати ядерну зброю». Головна причина – тиск на США, щоб вони не дозволили нам бити дальнобійною зброєю вглиб Росії. На жаль, вони близькі до успіху.

Як і раніше, я вважаю, що в середньостроковій перспективі Путін не збирається використовувати ядерну зброю. Головна причина – він боягуз і боїться за своє життя. Ядерна зброя знімає, поки табуйоване питання, про фізичне знищення Путіна.

Окрім того, в оточенні Путіна, крім Патрушева і Ковальчука, здається, нема нікого, хто готовий підтримати використання ядерної зброї, а тут він змушений буде робити колективне рішення.

Звичайно, субʼєктність якогось Бастрикіна чи Кірієнка зараз дуже умовні. Але, з точки зору подальшого елітного перевороту, використання ядерної зброї може створити бажання проявити цю саму субʼєктність і прискорити транзит влади.

Ядерна зброя збільшує внутрішню ізольованість Путіна.

І він перетвориться на божевільного, який є загрозою для еліт. Простіше кажучи, після застосування ядерної зброї, Путін змушений буде йти на внутрішній терор і має зачистити еліти, відкривши шлях для нових кадрів з тим, щоб в короткій перспективі і ці кадри пересадити. Це потребує колосальних зусиль. А Путін останнім часом демонстрував страшну лінивість.

Нагадаю всім, що повномасштабне вторгнення почалося через те, що Путін вважав, що коротка переможна війна перетворить його на третій полюс світу і Китай та США змушені будуть його взяти на нову Ялтинську конференцію по поділу світу. З великою долею імовірності ми можемо передбачити, що ядерна зброя призведе до ізоляції РФ.

І ще раз повторю: нинішні заяви про відновлення ядерних випробувань – це частина гри по тому, щоб не дозволити нам бити західною зброєю вглиб РФ. Тому, поки боятися точно нічого. Ніяких ядерних ударів Путін не готує.

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Джерело
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Теги: росія зброя війна путін ядерна зброя

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