Поблизу Південноукраїнської АЕС три дні поспіль літали дрони – МАГАТЕ

Про пошкодження Південноукраїнської АЕС або будь-які жертви не повідомлялося

Протягом останнього тижня кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом трьох ночей за тиждень фіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

«Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом останнього тижня кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції протягом трьох окремих ночей. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося», – йдеться в повідомленні.

Команді МАГАТЕ довелося ховатися в укриття протягом двох з цих ночей, в тому числі пізно ввечері в середу, 18 вересня, коли було чути безпілотники та постріли.

Нагадаємо, МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її. Під час своєї 68-ї сесії МАГАТЕ було ухвалено резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Документ підтримали 65 голосами, співавторами виступили 52 країни-члени агентства.

Як повідомлялося, через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії.

Раніше представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.