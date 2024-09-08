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Боєць «Айдару» розповів про нову нічну тактику росіян на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Боєць «Айдару» розповів про нову нічну тактику росіян на фронті
Окупанти вночі заходять ЗСУ в тил
фото з відкритих джерел

Штурмова група, яку окупанти за ніч накопичили, зранку починає атакувати позиції Збройних сил України в тилу

Військовий 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов розповів про нову ефективну нічну тактику ведення бою, яку використовують російські окупаційні війська.

«Групами по дві-три особи вони перебігають полями нам у тил і займають кругову оборону, попри втрати 80% особового складу, 20 все ж таки добігають», – зазначив він у Telegram.

Бунятов пояснив, що штурмова група, яку окупанти за ніч накопичили, зранку починає атакувати позиції Збройних сил України в тилу, відволікаючи на себе увагу.

«За цей час по такій же схемі до них підтягують групи по п'ять-шість солдатів, формуючи ударну групу розміром в роту», – додав військовий.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, російські війська досягли значних тактичних успіхів навколо Вугледара, можлива загроза для міста. 

До відома, минулої доби по всьому фронту зафіксовано 183 бойові зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Як повідомлялося, російські окупанти захопили село Невельське Покровського району Донецької області. 

За повідоменням Forbes, на Покровському напрямку наступ російських окупантів призупинився після того, як у бій вступили кілька резервних бригад Сил оборони України, які проводять контратаки, а в деяких місцях відкидають загарбників. Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та західних ЗМІ, які казали про стабілізацію фронту на Покровському напрямку. Він зазначив, що не хоче завчасно робити таких заяв.

До слова, вчора військові 2-го механізованого батальйону 53-ї бригади вивісили прапор 53-ї бригади на великий елеватор у селищі Нью-Йорк на Донеччині.

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Теги: росія окупанти війна Айдар втрати

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