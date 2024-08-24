Reuters: Україна та Росія готують обмін 115 полоненими

Сьогодні має відбутися обмін полоненими між Україною та РФ

Сьогодні відбудеться перший обмін полоненими між країнами після початку наступу українських військових у Курській області

Україна та Росія планують сьогодні, 24 серпня, обміняти 115 полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це інформує Reuters з покликанням на заяву еміратського чиновника.

Зазначається, що це буде перший обмін полоненими між країнами після початку наступу українських військових у Курській області 6 серпня.

Російське пропагандистське агентство ТАСС підтвердило обмін полоненими.

«РФ повернула з підконтрольної Києву території 115 російських військових, які потрапили в полон на курскому напрямку, натомість передані 115 полонених ЗСУ, повідомляє міноборони», – йдеться в повідомленні.

Українська сторона наразі офіційно інформацію не коментувала.

Нагадаємо, минулого тижня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що найближчим часом обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» із Російською Федерацією не відбудеться. Натомість українська сторона робить усе можливе, щоб великі обміни полоненими відбулися.

Раніше Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

До слова, Україна із російського полону передусім планує повертати важко поранених, жінок і тих, хто перебуває в полоні вже довгий час та воїнів з «Азовсталі»