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Окупанти пошкодили лінію електропостачання ЗАЕС: «Енергоатом» назвав ризики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти пошкодили лінію електропостачання ЗАЕС: «Енергоатом» назвав ризики
Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами
фото: з відкритих джерел

У разі пошкодження другої лінії, за даними НАЕК, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів

Через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії. Про це повідомила пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«ЗАЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі», – ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, 2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

У разі пошкодження другої лінії, за даними НАЕК, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

«Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують, як тільки спеціалістам буде гарантована безпека», – повідомили в «Енергоатомі».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України можливо політичним шляхом. 

Як повідомлялося, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після того, як побував на Курській АЕС, відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію. 

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

Раніше голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній станції погіршується. За його словами, це сталося «після удару безпілотника, який сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС».

Теги: Запорізька АЕС обстріл війна енергетика

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