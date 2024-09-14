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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Диктатор почав погрози з нуля? Що означають останні заяви Путіна

glavcom.ua
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На думку Путіна, застосування західної далекобійної зброї проти Росії нібито означатиме пряму участь країн НАТО в бойових діях
фото з відкритих джерел

Очільник Кремля знов відкрив для себе «можливу майбутню» пряму участь НАТО і ЄС у війні

Путін: «Якщо Україна почне застосовувати проти РФ західну високоточну зброю великої дальності – це означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні. Це означатиме, що США, НАТО та європейські країни безпосередньо воюють із Росією, що вже істотно змінює саму суть, природу конфлікту. А якщо це так – ми прийматимемо відповідні рішення».

Якась не надто адекватна заява. Путін особисто і всі російські високопосадовці з 2022 року відкрито і офіційно заявляють, що «Росія воює з НАТО». Історії про «поляків», «французів», які воюють з армією Росії, які зайшли на територію Курщини, здійснюють рейди на Білгородщину, – давно і регулярно в пабліках «воєнкорів» і в офіційних ЗМІ.

На сьогодні кремлівська пропаганда вже всіх росіян переконала, що війна триває з Заходом, з НАТО, з Євросоюзом. А Україна – тільки театр дій, українці взагалі ні до чого, вони проти війни. За війну тільки «маріонетковий київський режим». Бо ж не може Росія зазнавати ударів і поразок від українців? Не можуть же українці на рівному місці створити дроновий флот і донищувати ЧФ РФ? Діставати розвіддані, успішно вербувати виконавців, підривати й підпалювати військову інфраструктуру? Це ж просто українці! Так що нищить армію Росії саме НАТО. Йому можна.

І з цього приводу Путін не вживав жодних заходів. Тільки він, а ще Пєсков, Мєдвєдєв, Лавров, Володін, Шойґу, Патрушев, Ґєрасімов, Захарова, Сімоньян кричали про «перетин червоних ліній» і страшну відповідь Росії, можливо навіть ядерну. Чим все і обмежувалось.

І тут раптом «добрий ранок!» – Путін знов відкрив для себе «можливу майбутню» пряму участь НАТО і ЄС у війні. І знов взявся погрожувати таким же абстрактним «прийняттям відповідних рішень».

Таке враження, що сцарь обнулився і відбувся відкат до якоїсь «точки збереження». Але в Росії все сприйняли як належне.

Дивно і абсурдно, але в автократії нормально спрацьовує. Диктатор почав погрози з нуля? Ну, значить, так треба. «Це справа Путіна – знати, нам це ні до чого».

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Джерело
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Теги: росія пропаганда війна путін диктатор погрози

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