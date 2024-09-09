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Реактори Запорізької АЕС мають бути у стані холодної зупинки, поки триває війна – Гроссі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Реактори Запорізької АЕС мають бути у стані холодної зупинки, поки триває війна – Гроссі
ЗАЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року
фото з відкритих джерел

Рафаель Гроссі: «Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною»

МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає «Укрінформ».

«Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії», – зазначив він.

Гроссі зазначив, що наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки.

«Відповідно до рекомендацій Агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції», – сказав гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, продовження роботи агентства на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії. 

ЗАЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

Із вересня 2022 року на станції постійно перебуває місія МАГАТЕ, однак росіяни не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон ЗАЕС.

Нагадаємо,  минулого тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі обговорив у Києві підтримку українських АЕС з керівниками Міненергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому перед поїздкою на окуповану ЗАЕС. 

Нагадаємо, Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ АЕС

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