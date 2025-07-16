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У Вінниці є постраждалі через російську атаку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Вінниці є постраждалі через російську атаку
Ворог атакував Вінницю безпілотниками
фото з відкритих джерел

Також у місті є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури

У ніч на 16 липня російські терористи атакували «шахедами» Вінницю. У місті є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першу заступницю начальника ОВА Наталю Заболотну у фейсбуці.

Заболотна пише, що внаслідок ворожої атаки у Вінниці є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. На місці події працюють всі профільні служби.

Крім того, наразі відомо, що через російські удари постраждали чотири людини. 

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: Вінниця вибух війна

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