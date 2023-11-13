ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонщини – ISW

Українські війська домоглися незначного посилення на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі наземних операцій

ЗСУ продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Також ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Просування українських військ

12 листопада український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки в районі Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Надії, Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

Українські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 12 листопада і трохи просунулися вперед. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 12 листопада, видно, як українські війська очищають російські позиції на південь від Першотравневого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами ISW, українські війська продовжували наземні атаки під Бахмутом 12 листопада, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український генштаб повідомив, що українські війська продовжували проводити атаки на південь від Бахмуту.

Російські війська продовжили обмежені локальні наступальні операції в районі Бахмута 12 листопада, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів. Український генштаб повідомив, що українські війська відбили більше 10 російських атак у районі Дубово-Васильівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки.

Російський блогер заявив, що російські війська відновили контроль над Береховським водосховищем на північ від Бахмута.

ISW пише, що російські війська продовжували наступальні операції навколо Авдіївки 12 листопада, але не досягли якихось підтверджених успіхів. За словами Генштабу, українські сили відбили понад 18 російських атак поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські війська провели нещодавні успішні контратаки поблизу Авдіївки та досягли незначних успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 11 листопада, показує, що українські війська просунулися на південь від Авдіївки в районі автомагістралі E50 (Донецьк-Єнакієве) 10 листопада.

Російський блогер 12 листопада заявив, що українські сили контратакували та відновили контроль над раніше втраченими позиціями у напрямку Водяного минулого тижня.

За словами інституту, російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька 12 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські сили відбили більше 22 російських атак поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Українські війська не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак на захід та південний захід від Донецька 12 листопада.

Українські війська нещодавно досягли незначних успіхів у західній частині Донецької області та, як повідомляється, провели обмежені наземні атаки 12 листопада. Відеозапис з геолокацією, опублікований 11 листопада, показує, що українські сили досягли незначних успіхів на північний схід від Микільського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Генштабу, російські війська безуспішно атакували поблизу Вугледару.

За повідомленнями ISW, українські війська не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей 12 листопада.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей 12 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив про безуспішні російські наступи поблизу Золотої Ниви та Старомайорська.

ISW повідомляє, що українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області 12 листопада і, як повідомляється, просунулися вперед.

Російські блогери стверджували, що українські сили незначно просунулися в районі Новопрокопівки та зайняли позиції на північний захід від Вербового.

Український генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі атаки поблизу Роботиного.

За словами ISW, українські війська домоглися незначного посилення на східному (лівому) березі Херсонської області 12 листопада на тлі наземних операцій, що тривають.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відеозапис з геолокацією, опублікований 12 листопада, показує, що українські війська трохи просунулися далі у Кринках.

Російські блогери продовжували стверджувати, що російські війська намагалися і зазнали невдачі у витісненні українських військ із Кринків і що українські війська проводять наступальні операції поблизу Пойми, Пищанівки та Підступного.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти збільшили кількість авіаударів та почали частіше застосовувати керовані авіабомби на Таврійському напрямку.

Нагадаємо, що українські захисники спробують використати дощі та низькі температури, щоб перебити росіянам шляхи постачання.

Раніше повідомлялося, що окупанти збільшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Лише за попередню добу – удвічі. Для цього ворог здебільшого використовує керовані авіаційні бомби з літаків Су-35.

Крім того, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про актуальну ситуацію на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що росіяни активізувалися – намагаються відбити раніше втрачені позиції.