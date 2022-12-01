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Авіаційна активність ворога збільшилася, – ЗСУ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Авіаційна активність ворога збільшилася, – ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ зараз фіксують у небі від 20 до 30 ворожих літаків
Фото з відкритих джерел

Льотчики Повітряних сил ЗСУ щодня знищують засоби протиповітряної оборони противника, підтримуючи також наземні війська на фронтах

Наразі Повітряні сили фіксують авіаційну активність ворога, тому готуються до відбиття ймовірних нових ракетних атак РФ по критичній інфраструктурі України. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Минуло вісім днів з моменту останнього ракетного удару. Тому зберігаємо спокій. Ймовірність нових атак є, ворог не відмовився від своїх намірів. Відповідно Повітряні сили і ЗСУ робитимуть усе для того, щоб зменшити наслідки цих обстрілів, а саме – відбивати повітряну агресію ворога», – запевнив він.

За його словами, наші льотчики щодня знищують засоби протиповітряної оборони противника, підтримуючи також наземні війська на фронтах.

«Наразі авіаційна активність ворога збільшилася у порівнянні з минулими вихідними. У ці дні не було льотної погоди на сході та півдні країни. Зараз фіксуємо у небі від 20 до 30 літаків. Це тактична авіація, яка виконує завдання саме з підтримки наземних військ ворога», – додав військовий.

Нагадаємо, під час останньої масованої ракетної атаки 23 листопада Росія випустила по Україні  близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

Раніше ЗМІ оприлюднили імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці.

Також ЗСУ повідомили, чи готові до масованої ракетної атаки РФ.

 

 

Теги: обстріл армія війна

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