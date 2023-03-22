Росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – «Південь»

Росіяни починають суттєво економити морські ракети й приберігають високоточну зброю

Наразі у Чорному морі Росія утримує бойових13 кораблів, серед них є два надводних ракетоносії. Про це повідомила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Корабельне угруповання знову нарощене. Загальна кількість – 13 кораблів у Чорному морі. Але ракетоносіїв серед них два надводних, як і було минулої доби. Вони, наростивши таку присутність вогневого ураження, на цьому поки зупинилися. Щодо надводних ракетоносіїв, то їхнє спорядження може сягати до 16 ракет. Рівень ракетної небезпеки залишається на високому рівні», – заявила вона.

Також Гуменюк зазначила, що нічна атака шахедами, без використання морського базування ракет, може свідчити, що росіяни починають суттєво економити морські ракети й приберігають високоточну зброю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Те, що вони зараз намагаються використовувати тактику, коли спочатку ввечері йде атака на південний регіон за допомогою авіації, пізніше серед ночі – атака «шахідами» по інших регіонах, по північній, північно-східній частині України – це намагання зменшити зосередженість сил нашої ППО», – зазначила керівниця об’єднаного пресцентру.

Розпочалася 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.