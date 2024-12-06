Коли в «Резерв+» можна буде отримувати направлення на ВЛК: деталі від Міноборони

У майбутньому військовозобов'язані зможуть проходити медогляд для встановлення придатності у будь-якому цивільному закладі

До кінця лютого 2025 року військові зможуть отримати електронне направлення на ВЛК через застосунок «Резерв+». Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає «Укрінформ».

Після того, як нова функція запрацює, Міноборони протягом кількох місяців поспіль масштабує цю реформу, і в підсумку військовозобов'язані зможуть проходити медогляд для встановлення придатності у будь-якому цивільному закладі, який вони самі собі оберуть.

«Це дасть можливість розділити взагалі саму процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну – те, що буде здійснено у системі Міноборони. Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики», – пояснила Черногоренко.

Посадовиця також повідомила, що в застосунку «Армія+» було отримано 10 тисяч електронних рапортів на зміну місця служби, і близько 25% із них завершилися позитивним рішенням. Це означає, що приблизно 2,5 тисячі військових отримали нові робочі місця. Замість попередніх 2-4 місяців очікування, процес переведення займає тепер лише 72 години, після чого видається наказ. Уся процедура від подачі рапорту до переведення військового займає близько тижня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що військово-лікарські комісії буде реформовано протягом шести місяців у два етапи. Перший етап передбачає можливість відправлення до територіального центру комплектування електронного документа про стан здоров'я. Під час другого етапу реформ для проходження медогляду люди, які хочуть служити, матимуть можливість самі обрати лікарню.

Зазначимо, що військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно зробити до 5 лютого 2025 року.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

Як відомо, в Україні змінилися правила проходження військово-лікарської комісії.