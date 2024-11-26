Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню з «Хезболлою» в Лівані – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню з «Хезболлою» в Лівані – CNN
За словами прем'єра, на кожне порушення Ізраїль «відповідатиме силою»
фото з відкритих джерел

Як зазначив Нетаньягу, тривалість припинення вогню «залежить від того, що відбувається в Лівані»

Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані. Про це повідомляє CNN з посиланням на ізраїльського посадовця.

The Times of Israel повідомила, що Нетаньягу винесе питання про припинення вогню в Лівані на остаточне затвердження уряду. За словами політика, тривалість припинення вогню «залежить від того, що відбувається в Лівані». Він сказав, що Ізраїль «зберігає повну свободу дій» проти «Хезболли».

«Якщо «Хезболла» порушить угоду і спробує переозброїтися, ми нападемо. Якщо вона спробує відновити інфраструктуру терору біля кордону, ми нападемо. Якщо вона випустить ракету, якщо вона прокопає тунель, якщо вона привезе вантажівку з ракетами, ми нападемо», – каже він.

За словами прем'єра, на кожне порушення Ізраїль «відповідатиме силою». «Хороша угода – це угода, яка виконується, і ми будемо її виконувати», – додав Нетаньягу.

Як зазначив Нетаньягу, є три причини погодитися на припинення вогню зараз: зосередитися на іранській загрозі, дати можливість військам відпочити і поповнити запаси зброї, а також роз'єднати північний і південний фронти та ізолювати ХАМАС.

«Були затримки, і великі затримки, у поставках зброї (США до Ізраїлю – «Главком»). І ця затримка скоро буде усунена», – каже прем'єр, натякнувши на повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Нагадаємо, Ізраїль підписав угоду про припинення вогню з ліванським рухом «Хезболла» і тепер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу працює над тим, як подати його громадськості. 

Радник президента США Амос Хохштейн заявив ізраїльським офіційним особам, що це їх останній шанс просунутися в реалізації угоди і що, якщо вони її не ухвалять, він відмовиться від своїх зусиль. У такому разі Ізраїлю та «Хезболлі» доведеться чекати на вступ на посаду обраного президента Дональда Трампа в січні.

Раніше «Хезболла» випустила по Ізраїлю 250 ракет. Бойовики ліванського угруповання «Хезболла» обстріляли ракетами передмістя Тель-Авіва. Поліція повідомила, що ракети впали у районі Петах-Тіква на східній стороні ізраїльської столиці, кілька людей отримали незначні поранення.

Також повідомлялося, що в результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення. 

Читайте також:

Теги: Ізраїль війна Беньямін Нетаньягу Ліван

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін підписав оновлену доктрину застосування ядерної зброї
Нова ядерна доктрина Росії: маніпуляція чи реальна загроза?
20 листопада, 15:11
Жінки в Судані страждають від насильства
Понад 130 жінок у Судані вчинили самогубство, втікаючи від насильства з боку бойовиків
1 листопада, 01:01
Підготовка військ КНДР відбувається на п’ятьох полігонах далекого Сходу РФ
Чим Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР? Деталі від ГУР
2 листопада, 09:59
Раніше повідомлялося, що північнокорейські війська в Росії очолить генерал, наближений до Кім Чен Ина
На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала – WSJ
21 листопада, 21:28
Кулеба розповів, які неприємні розмови мав із одним латиноамериканським міністром
Кулеба розповів, як хотів послати куди подалі одного з іноземних дипломатів
8 листопада, 13:46
На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено будинок
На Київщині сталася пожежа внаслідок нічної атаки безпілотників (фото)
10 листопада, 13:16
База залишалася безлюдною з часів анексії Кримського півострова
Росіяни почали використовувати закинуту військову базу в Криму
12 листопада, 16:33
Окупанти на Запоріжжі збирали у школярів гроші
На Запоріжжі окупанти у школі збирали гроші на війну – Центр нацспротиву
16 листопада, 03:21
Найєм розповів, що є багато людей, які дійсно хочуть воювати, проте їм не вистачає визначеності
Відомий ветеран розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні
17 листопада, 15:38

Політика

Росія не потрапила до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї
Росія не потрапила до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї
Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню з «Хезболлою» в Лівані – CNN
Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню з «Хезболлою» в Лівані – CNN
У Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО: деталі
У Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО: деталі
РФ використовує стратегічні бомбардувальники, які отримала від України в обмін на газ
РФ використовує стратегічні бомбардувальники, які отримала від України в обмін на газ
Війна в Україні сягла критичної фази – міністр оборони Британії
Війна в Україні сягла критичної фази – міністр оборони Британії
Трамп лякає Мексику новими митами. Президентка країни пригрозила США
Трамп лякає Мексику новими митами. Президентка країни пригрозила США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 листопада: ситуація на фронті
88K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 листопада 2024
8770
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
7167
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6753
Що буде, якщо РФ вдарить по будівлі Верховної Ради? Нардеп відповів

Новини

ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Сьогодні, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Сьогодні, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Сьогодні, 06:25
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 06:00
Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»
Сьогодні, 05:46
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua