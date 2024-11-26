Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню з «Хезболлою» в Лівані – CNN

Як зазначив Нетаньягу, тривалість припинення вогню «залежить від того, що відбувається в Лівані»

Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані. Про це повідомляє CNN з посиланням на ізраїльського посадовця.

The Times of Israel повідомила, що Нетаньягу винесе питання про припинення вогню в Лівані на остаточне затвердження уряду. За словами політика, тривалість припинення вогню «залежить від того, що відбувається в Лівані». Він сказав, що Ізраїль «зберігає повну свободу дій» проти «Хезболли».

«Якщо «Хезболла» порушить угоду і спробує переозброїтися, ми нападемо. Якщо вона спробує відновити інфраструктуру терору біля кордону, ми нападемо. Якщо вона випустить ракету, якщо вона прокопає тунель, якщо вона привезе вантажівку з ракетами, ми нападемо», – каже він.

За словами прем'єра, на кожне порушення Ізраїль «відповідатиме силою». «Хороша угода – це угода, яка виконується, і ми будемо її виконувати», – додав Нетаньягу.

Як зазначив Нетаньягу, є три причини погодитися на припинення вогню зараз: зосередитися на іранській загрозі, дати можливість військам відпочити і поповнити запаси зброї, а також роз'єднати північний і південний фронти та ізолювати ХАМАС.

«Були затримки, і великі затримки, у поставках зброї (США до Ізраїлю – «Главком»). І ця затримка скоро буде усунена», – каже прем'єр, натякнувши на повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Нагадаємо, Ізраїль підписав угоду про припинення вогню з ліванським рухом «Хезболла» і тепер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу працює над тим, як подати його громадськості.

Радник президента США Амос Хохштейн заявив ізраїльським офіційним особам, що це їх останній шанс просунутися в реалізації угоди і що, якщо вони її не ухвалять, він відмовиться від своїх зусиль. У такому разі Ізраїлю та «Хезболлі» доведеться чекати на вступ на посаду обраного президента Дональда Трампа в січні.

Раніше «Хезболла» випустила по Ізраїлю 250 ракет. Бойовики ліванського угруповання «Хезболла» обстріляли ракетами передмістя Тель-Авіва. Поліція повідомила, що ракети впали у районі Петах-Тіква на східній стороні ізраїльської столиці, кілька людей отримали незначні поранення.

Також повідомлялося, що в результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.