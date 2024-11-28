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У Києві лунають вибухи, працює ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві лунають вибухи, працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог запустив ракети по Україні

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – зазначив він.

Під час ракетної небезпеки кияни спустилися в столичну підземку та перечікують тривогу там.

Нагадаємо, о 23:50 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою атаки БпЛА.

На світанку Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.

Зазначимо, російські війська знову атакують українську енергосистему. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. На території області є прильоти.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

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Теги: окупанти столиця системи ППО Київ обстріл

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