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Сергій Таран Політолог

Ердоган виграє у Путіна сирійську партію. Погана та хороша новина для України

glavcom.ua
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Сили сирійської опозиції проводять військову операцію проти режиму Асада
фото: reuters

Куди там Путіну змагатися із США чи Китаєм

Ердоган виграє у Путіна сирійську партію. Проксі Туреччини громлять ставлеників російського режиму в Алеппо, – місто, де залишиться назавжди чимало російських найманців.

Для України це означає дві новини. Погана новина в тому, що Путін ще більше посилюватиме обстріли України – лише у такий спосіб він може забити медійний галас від сирійської ганьби.

Хороша новина в тому, що поразка Асада виявила слабкість російського режиму. Куди там Путіну змагатися із США чи Китаєм, якщо утримати маріонетковий режим у Сирії для нього є проблемою!

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Джерело
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Теги: путін Реджеп Таїп Ердоган Сирія війна Україна

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Сергій Таран

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