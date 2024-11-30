Ердоган виграє у Путіна сирійську партію. Погана та хороша новина для України

Куди там Путіну змагатися із США чи Китаєм

Ердоган виграє у Путіна сирійську партію. Проксі Туреччини громлять ставлеників російського режиму в Алеппо, – місто, де залишиться назавжди чимало російських найманців.

Для України це означає дві новини. Погана новина в тому, що Путін ще більше посилюватиме обстріли України – лише у такий спосіб він може забити медійний галас від сирійської ганьби.

Хороша новина в тому, що поразка Асада виявила слабкість російського режиму. Куди там Путіну змагатися із США чи Китаєм, якщо утримати маріонетковий режим у Сирії для нього є проблемою!