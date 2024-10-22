Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Кредит буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів

Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд - ред.) за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

«Україна отримає додаткове фінансування для закупівлі необхідного військового обладнання для захисту від незаконного вторгнення РФ, оскільки сьогодні було оголошено, що уряд надасть Україні ще 2,26 мільярда фунтів стерлінгів кредиту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2,26 мільярда фунтів стерлінгів – це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від країн Групи семи, в рамках якої 50 мільярдів доларів від цих країн будуть надані Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби.

Цей кредит буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

«Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дасть змогу українцям інвестувати у ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль у війні проти РФ, таких як протиповітряна оборона, артилерія та більш широка технічна підтримка. Ця допомога стане додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку прем’єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

Також повідомлялося, що 25 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся із з головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів. Зеленський підкреслив, що Україна вже отримала близько 1,5 млрд євро від заморожених російських активів та подякував європейським партнерам за реалізацію такого проєкту.