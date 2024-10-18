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Лідери країн ЄС підтримали виділення Україні €35 млрд із російських активів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Лідери країн ЄС підтримали виділення Україні €35 млрд із російських активів
Європа вирішила передати Україні заморожені російські активи
фото з відкритих джерел

Поки РФ не завершить війну та не компенсує Україні завдану шкоду, її активи будуть заблоковані

Лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде. Ця інформація міститься в підсумкових висновках саміту ЄС, опублікованих на сайті Європейської ради.

«Європейська рада підкреслює важливість виконання зобов’язань, що були взяті та саміті зроблені G7 в Апулії (Apulia) щодо виділення разом з партнерами по близько €45 млрд ($50 млрд США) до кінця року для підтримки поточних та майбутніх військових, бюджетних потреб та потреб на відбудову», – наголошується у документі.

«Відповідно до законодавства ЄС, російські активи будуть залишатися заблокованими, поки Росія не зупинить свою агресивну війну проти України та не компенсує шкоду, спричинену цією війною», – йдеться у резолюції саміту ЄС.

У відповідності до політики безпеки та оборони окремих країн-членів, Європейська рада схвалила рішення про використання надзвичайних коштів від заморожених активів Росії. Вона також оголосила про продовження аналізу всіх правових і фінансових аспектів цього рішення.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів, що на полях зустрічі Європейської ради в Брюсселі він вперше поспілкувався з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо й підкреслив, що варто підтримувати «нормальні стосунки» між державами.

Нагадаємо, напередодні лідери країн та урядів ЄС, які зібралися в Брюсселі на саміт Європейської Ради, в ухваленому підсумковому документі засудили агресію Росії проти України, підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

17 жовтня відбувся новий саміт Європейської ради. За підсумками зустрічі було оголошено про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до Європейського Союзу. 

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Теги: росія саміт Володимир Зеленський президент

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