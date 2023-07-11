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Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками

Євгеній Гладун
glavcom.ua
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Пентагон – будівля Міністерства оборони США
фото з відкритих джерел

Виявляти діпфейки будуть завдяки генеративному штучному інтелекту та великим мовним моделям

Міноборони США уклало контракт зі стартапом DeepMedia щодо виявлення діпфейків на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Fox Business. 

В описі контракту зазначено, що компанія має забезпечити «швидке та точне виявлення діпфейків для протидії російській та китайській інформаційній війні».

«З нами укладено контракт на розробку алгоритмів машинного навчання, які здатні виявляти штучно згенеровані або модифіковані обличчя чи голоси усіма основними мовами, незалежно від раси, віку та статі, і вбудувати цей штучний інтелект у платформу, яку можна інтегрувати в широкому сенсі в Міністерство оборони США», - заявив генеральний директор DeepMedia Ріджул Гупта.

За його слова, у виявленні діпфейків системі DeepMedia допомагають генеративний штучний інтелект і великі мовні моделі.

«Наші алгоритми виявлення були навчені на мільйонах як справжніх, так і підроблених зразках 50 різними мовами, і ми змогли визначити з точністю 99,5%, чи є щось справжнім, чи воно якимось чином маніпулювалося за допомогою ШІ», – додав Гупта.

Головний операційний директор DeepMedia Емма Браун зазначила, що війна Росії проти України стала ключовим прикладом важливості багатомовного виявлення діпфейків. У цьому контексті вона згадала діпфейк з Президентом Володимиром Зеленським, що з'явився торік на початку повномасштабної війни. «Єдиний спосіб, завдяки якому вдалося виявити діпфейк, – це те, що лінгвісти знали, що акцент був неправильний. Такі моменти ми можемо автоматизувати в нашій системі завдяки нашій генеративній технології», – зазначила вона.

Діпфейк – методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті. Використовують для поєднання і накладення одних зображень та відео на інші зображення або відеоролики.

Нагадаємо, що у Вільнюсі стартував дводенний саміт НАТО. Серед ключових питань порядку денного – перспектива вступу України до Альянсу, гарантії безпеки та подальша військова підтримка у боротьбі з російською агресією. 

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Теги: війна технології навчання штучний інтелект відео

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