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Росія перекидає диверсантів одразу в три українські області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія перекидає диверсантів одразу в три українські області
Найбільше ворожих ДРГ прикрдонники фіксують на Сумщині
фото з відкритих джерел

Основним завданням ДРГ є виявлення місць розташування Сил оборони України

Росія перекидає своїх диверсантів одразу в три українські області. Йдеться про Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, основним завданням диверсантів є виявлення місць розташування Сил оборони України, вони також відкривають вогонь по автомобілях, що рухаються у прикордонних районах.

«Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією  в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівщині. Власне, ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де перебувають підрозділи і ДПСУ, і ЗСУ, і Нацгвардії», – сказав речник.

«Це також загроза і місцевим жителям, адже диверсанти відкривають вогонь по автівках, які рухаються у прикордонні. Вони не розбирають, чи це військові, чи це цивільні», – додав він.

Нагадаємо, Росія не збирається припиняти війну, тож вкладається у зброю низької якості, аби надалі тероризувати українців. Про це заявив полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант.

До слова, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

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Теги: росія військові Андрій Демченко грант втрати полковник

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