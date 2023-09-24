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Диверсанти знищили військову техніку окупантів у Московській та Калузькій областях – розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Диверсанти знищили військову техніку окупантів у Московській та Калузькій областях – розвідка
У ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора
фото ілюстративне

Військові містечка росіян постраждали від «бавовни» у ніч проти 24 вересня

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення техніки окупантів у Московській та Калузькій областях. За даними ГУР, це справа рук невідомих диверсантів.

«У ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях», – сказано в повідомленні.

Так, за інформацією розвідки, на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. А на території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

«Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом», – пообіцяли в ГУР.

Раніше український безпілотник уранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Потім місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Як повідомлялося, на території Курської області РФ, неподалік від державного кордону з Україною, проводиться імітація будівництва оборонних споруд та укріплень із військовою технікою та живою силою. 

До слова, у місті Рильськ, що розташоване в Курській області Росії, у ніч проти 11 вересня пролунав вибух. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника.

Теги: озброєння вибух завод місто безпілотник

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