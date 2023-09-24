Диверсанти знищили військову техніку окупантів у Московській та Калузькій областях – розвідка

У ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора

Військові містечка росіян постраждали від «бавовни» у ніч проти 24 вересня

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення техніки окупантів у Московській та Калузькій областях. За даними ГУР, це справа рук невідомих диверсантів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях», – сказано в повідомленні.

Так, за інформацією розвідки, на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. А на території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом», – пообіцяли в ГУР.

Раніше український безпілотник уранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Потім місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, на території Курської області РФ, неподалік від державного кордону з Україною, проводиться імітація будівництва оборонних споруд та укріплень із військовою технікою та живою силою.

До слова, у місті Рильськ, що розташоване в Курській області Росії, у ніч проти 11 вересня пролунав вибух. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника.