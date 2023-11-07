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ISW: Кремлівська кампанія русифікації в Україні сприяє «кризі ідентичності» всередині РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW: Кремлівська кампанія русифікації в Україні сприяє «кризі ідентичності» всередині РФ
Війна в Україні, ймовірно, загострить кризу ідентичності, що виникає в російському суспільстві
фото з відкритих джерел

Цілеспрямована кампанія Росії русифікації України за допомогою вторгнення викликала соціальні наслідки всередині самої Росії

Війна в Україні, ймовірно, загострить кризу ідентичності, що виникає в російському суспільстві внаслідок напруженості між російською ідентичністю та російським націоналізмом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Командир російського батальйону «Восток» та ідеолог російської православної церкви Олександр Ходаковський написав 6 листопада два довгих пости в Telegram про те, що означає бути «росіянином». Він написав про розкол у російській національній ідентичності, причиною якого стала пропаганда, спрямована на виправдання війни в Україні та мобілізації.

Ходаковський заявив що, на його думку, населення, позбавлене цілісної ідентичності, може легко знищити себе зсередини.

Аналітики вважають, що роздуми Ходаковського дають уявлення про деякі соціокультурні наслідки переслідування Росією ідеологічних цілей у війні в Україні.

На думку аналітиків, війна звузила уявлення про те, що значить бути росіянином, адже визначення ідентичності дедалі частіше дають «гіпернаціоналістичні та провоєнні голоси», що підсилюють ідеологічну лінію Кремля.

Як відзначають автори статті, раніше російська ідентичність суттєво визначалася лінгвістично і культурно, що було закріплено в концепціях «співвітчизників за кордоном» і «Русского мира». Проте під час війни російська ідентичність стала більш обмеженою і перетворилася на «російський етнонаціоналізм».

«Цілеспрямована кампанія Росії русифікації України за допомогою вторгнення викликала явні соціальні наслідки всередині самої Росії, особливо спрямовані на етнічні меншини та спільноти мігрантів, які, хоч як це парадоксально, були змушені російським урядом взяти на себе основний тягар зусиль із формування сил для війни», – зазначено у звіті.

Нагадаємо, Кремлівська кампанія русифікації в Україні повертається проти самої Росії, оскільки вона продовжує посилювати відверто націоналістичні голоси та ідеології. 

Теги: пропаганда війна населення росія

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