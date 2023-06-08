Зеленський приїхав у підтоплені райони Миколаївщини (відео)

У Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації аслідків катастрофи

Сьогодні, 8 червня, президент Володимир Зеленський відвідав Миколаївську область, яка також постраждала від підриву окупантами Каховської ГЕС. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування», – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації аслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

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Глава держави у Миколаївській області відвідав Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець. Вона опинилася під водою через руйнування дамби Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.