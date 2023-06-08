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Зеленський приїхав у підтоплені райони Миколаївщини (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський приїхав у підтоплені райони Миколаївщини (відео)
Глава держави у Миколаївській області відвідав Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець
фото скріншот відео

У Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації аслідків катастрофи

Сьогодні, 8 червня, президент Володимир Зеленський відвідав Миколаївську область, яка також постраждала від підриву окупантами Каховської ГЕС. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування», – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації аслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Глава держави у Миколаївській області відвідав Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець. Вона опинилася під водою через руйнування дамби Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Теги: харчування президент Telegram рятувальники Володимир Зеленський Миколаїв катастрофа окупанти

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