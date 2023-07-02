Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованого Сєвєродонецька рити окопи

На Луганщині російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях

Мешканців Сєвєродонецька, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи

Жителів Сєвєродонецька, яких російські загарбники затримують за телефонні дзвінки з дахів багатоповерхівок, відправляють рити окопи. Про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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«Стало відомо, що відбувається з сєвєродончанами, яких упіймали за намагання зробити дзвінок із дахів багатоповерхівок. Раніше на них накладали штраф, потім почали затримувати. Однак цього окупантам виявилося замало. Люди повертаються і розповідають, що після затримання їх відвозили за межі міста і змушували робити укріплення для військових РФ. Риттям окопів вони займалися по два тижні», - написав Лисогор.

Начальник ОВА додав, що окупанти продовжують терор цивільного населення, відкриваючи вогонь із артилерії по селах Луганщини. Напередодні знову обстріляли Невське та територію навколо нього, а також Діброву та Білогорівку, по якій ще й завдали авіаційного удару. Противник спробував просунутися південніше Діброви, але нічого в нього не вийшло. Невдалими виявилися й намагання росіян поблизу Невського.

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«Окупаційні адміністрації Кадіївки та Алчевська перевіряють співробітники ФСБ. Допитують на наявність рідних на підконтрольній уряду України території, запитують цю інформацію й про колег», - додав Лисогор.

За його словами, перевіряють також усіх, хто має доступ «к государственной тайне». Аналогічні заходи будуть проведені росіянами в кожному населеному пункті, бо у так званій «ЛНР» підвищують показник виявлення шпигунів.

Нагадаємо, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник досі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Також в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші.

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До слова, російські війська чинять «шалений опір» біля Бахмута, але українські війська перехопили ініціативу після багатьох місяців оборони.