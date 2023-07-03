Гуменюк розповіла, як пошкодження Чонгарського мосту вплинуло на логістику військ РФ

Пошкодження Чонгарського мосту вже вплинуло на логістику російських військ на півдні

Після пошкодження Чонгарського мосту шляхи постачання армії Росії стали довшими й небезпечнішими

Пошкодження Чонгарського мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим із материковою Україною, вже вплинуло на логістику російських військ на півдні України. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповыла в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

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За її словами, шляхи постачання армії РФ стали довшими й небезпечнішими. Коротші маршрути (наприклад, біля Армянська) проходять ближче до українських позицій, і туди може діставати українську зброю.

«Вони намагалися максимально забезпечити постачання ще до того, як розпочнеться наша далекобійна робота. Ми щодня намагаємося відпрацьовувати по їхній логістиці. Наприклад, минулої доби - три польові пункти боєпостачання. Це означає, що у ворога поменшало ресурсу», - розповіла Гуменюк.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Внаслідок атаки посередині моста утворилася наскрізна вирва. Пошкоджено відбійники. Незрозуміло, чи придатний міст для пересування транспортних засобів, проте місцеві мешканці повідомляють, що рух транспорту на мосту зупинено.

Пізніше стало відомо, як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни.

До слова, російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ.