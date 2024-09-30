Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч

Росіяни вже займають багатоповерхівки у Вугледарі

Російські окупанти просуваються у Вугледарі та вже почали забігати у багатоповерхівки знищеного міста. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 30 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

У Вугледар вже забігає піхота росіян – DeepState

Станом на 29 вересня ситуація в районі Вугледара залишається напруженою. Російські війська посилюють свої спроби захопити місто, зокрема, прагнучи закріпитися у багатоповерхівках на його околицях. Про це повідомляє проєкт DeepState.

За даними військових аналітиків, піхота РФ вже заходить у ці будівлі, щоб перетворити їх на свої фортифікації. Бої на західному фланзі міста особливо інтенсивні, і, за деякими оцінками, росіянам вдалося прорватися ближче до міста з цього боку.

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ЦАХАЛ знищив стратегічний тунель ХАМАСУ в Газі, в мережу потрапило відео

Ізраїль продовжує активну боротьбу проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) нещодавно знищив масштабний тунель завдовжки 2,5 км, що був частиною підземної мережі ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

Цей тунель використовувався для переміщення терористів та зброї, з'єднуючи північну і південну частини Гази. Для його руйнування ЦАХАЛ застосував понад 30 тонн вибухівки, завдавши суттєвого удару по логістиці ХАМАС​.

«Хезболла» обрала нового ватажка: що про нього відомо

Ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні. Про це повідомило видання Al-Arabia.

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Вчені розкрили прогнозовану дату кінця світу, яку передрік Ньютон

Ісак Ньютон, відомий своєю величезною роллю у розвитку науки, також мав зацікавлення в теології та пророцтвах. Його роботи в цьому напрямку не так добре відомі, проте виявлені письмові матеріали свідчать про те, що він прогнозував кінець світу на 2060 рік. Висновки науковців у цьому питанні опублікувало видання Daily Star.

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Більше п'яти годин тривала нічна повітряна тривога у Києві, працювала ППО

В Києві, 30 вересня, о 01:08 було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих БпЛА на території України.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що столицю атакували БпЛА типу «Шахед» і що сили ППО вели активну роботу протягом ночі.

Єрмак повідомив, чи покаже Зеленський українцям свій «План перемоги»

Президент України Володимир Зеленський, після того як представив План перемоги президенту США Джо Байдену та міжнародним партнерам, має намір представити його і громадянам України, хоча не повністю. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак у ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Тайвань оголосив повну боєготовність через пуски ракет КНР

Тайвань оголосив про підвищення рівня бойової готовності своїх збройних сил 29 вересня у зв'язку з нещодавніми ракетними запусками Китаю, що викликали занепокоєння на міжнародній арені. Про це інформує видання Reuters.

Кремль планує збільшити видатки на війну, але приховує це від громадян – ISW.

Припинити конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» можна тільки дипломатично – Білий дім.

У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті.