Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кількох суддів-зрадників з Криму засудили до 13 років позбавлення волі

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кількох суддів-зрадників з Криму засудили до 13 років позбавлення волі
Кримським суддям присудили 13 років в'язниці
фото з відкритих джерел

Чотирьох суддів, які зрадили Україну та працевлаштувались в окупаційні судові органи, засудили до 13 років ув'язнення

Кілька суддів із тимчасово окупованого Криму зрадили присягу на вірність українському народу та працювали з окупаційною владою в Севастополі. Їм присудили 13 років ув'язнення та конфіскацію майна. Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м.Севастополя, передає Укрінформ.

«За публічного обвинувачення прокуратури автономії заочні вироки отримали четверо колишніх суддів із Криму, які перейшли на службу до ворога. Їх визнано винними у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Прокурори в суді довели, що після окупації Криму обвинувачені зрадили присязі на вірність українському народові та почали працювати в незаконно створених судових установах держави-агресора. Зокрема, двоє з них зайняли посади «суддів» в окупаційному Джанкойському районному суді, а інші – в «Роздольненському» та «Сакському» районних судах на території окупованого Криму.

Одна із зазначених «служительок Феміди» причетна до кримінального переслідування українського активіста Володимира Балуха.

Здійснюючи «правосуддя» від імені та в інтересах держави-агресорки, засуджені забезпечують функціонування окупаційної судової влади на півострові, чим надають допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України, додали у прокуратурі.

До слова, довічне ув’язнення за матеріалами СБУ отримав бойовик, який воював проти Сил оборони України на східному фронті. Про це Управління СБУ в Черкаській області повідомило в Фейсбуці. 

Раніше стало відомо, що завдяки доказовій базі Служби безпеки України до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента воєнної розвідки РФ, який діяв на Донеччині. 

Нагадаємо, шахіста та колишнього громадянина України Сергія Карякіна призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ. Раніше Карякіна обрали «депутатом кримського парламенту» від партії «Єдина Росія» .

Читайте також:

Теги: росія прокуратура партії прокурор засуджені правосуддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадиров вважає, що його «замовили» депутати Держдуми та сенатор
«Мене замовили»: Кадиров заявив, що його хочуть вбити і оголосив кровну помсту
10 жовтня, 12:31
Доступ до месенджера Discord у РФ обмежили
Росія заблокувала месенджер Discord, який популярний серед геймерів: причина
8 жовтня, 20:08
Американці розкритикували Тіма Волза через неточні заяви
Американці розкритикували Тіма Волза через неточні заяви
4 жовтня, 01:20
Боррель закликав ЄС дозволити бити по РФ
«Потрібно вражати не стріли, а лучників» – Боррель закликав дозволити ЗСУ бити по Росії
30 вересня, 22:57
Чому Грузія заграє з Росією через 31 рік після поразки в Абхазії?
Чому Грузія обирає загравання з Росією
27 вересня, 09:03
За словами Леммі, Росія зараз намагається повернутися до світу минулого, а саме: до світу імперій, де можна переглядати кордони країн з використанням сили
Слова, як кулеметна черга. Потужний виступ Девіда Леммі на Раді Безпеки ООН
25 вересня, 15:56
РФ несе втрати в Україні
«Мінус» опорні пункти РФ: прикордонники показали, як нищать ворога під Вовчанськом
23 вересня, 23:03
Витрати на національну оборону та внутрішню безпеку Росії складуть близько 40% загальних бюджетних виплат
Росія збільшить оборонні витрати до історично високого рівня у 2025 році – Bloomberg
23 вересня, 20:36
Частина території на яку припав удар вкрита димом
Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки
18 вересня, 18:10

Події в Україні

Кількох суддів-зрадників з Криму засудили до 13 років позбавлення волі
Кількох суддів-зрадників з Криму засудили до 13 років позбавлення волі
Росіяни б'ють по зернових коридорах, щоб переконати Захід в неспроможності ЗСУ захистити судна – ISW
Росіяни б'ють по зернових коридорах, щоб переконати Захід в неспроможності ЗСУ захистити судна – ISW
Росіяни відбили частину виступу ЗСУ на Курщині, та просунулись біля Вовчанська – звіт ISW
Росіяни відбили частину виступу ЗСУ на Курщині, та просунулись біля Вовчанська – звіт ISW
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, 11 травмованих
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, 11 травмованих
Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»
Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»
Ворог просунувся в Торецьку, Золотій Ниві, Приютному та ще на двох напрямках – DeepState
Ворог просунувся в Торецьку, Золотій Ниві, Приютному та ще на двох напрямках – DeepState

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
539K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
44K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
39K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
18K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК
12K
У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів
7387
«Це повна профанація». Дипломат розкритикував кадрові конкурси МЗС, які проводив колишній міністр Кулеба

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua