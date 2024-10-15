Кількох суддів-зрадників з Криму засудили до 13 років позбавлення волі

Чотирьох суддів, які зрадили Україну та працевлаштувались в окупаційні судові органи, засудили до 13 років ув'язнення

Кілька суддів із тимчасово окупованого Криму зрадили присягу на вірність українському народу та працювали з окупаційною владою в Севастополі. Їм присудили 13 років ув'язнення та конфіскацію майна. Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м.Севастополя, передає Укрінформ.

«За публічного обвинувачення прокуратури автономії заочні вироки отримали четверо колишніх суддів із Криму, які перейшли на службу до ворога. Їх визнано винними у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Прокурори в суді довели, що після окупації Криму обвинувачені зрадили присязі на вірність українському народові та почали працювати в незаконно створених судових установах держави-агресора. Зокрема, двоє з них зайняли посади «суддів» в окупаційному Джанкойському районному суді, а інші – в «Роздольненському» та «Сакському» районних судах на території окупованого Криму.

Одна із зазначених «служительок Феміди» причетна до кримінального переслідування українського активіста Володимира Балуха.

Здійснюючи «правосуддя» від імені та в інтересах держави-агресорки, засуджені забезпечують функціонування окупаційної судової влади на півострові, чим надають допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України, додали у прокуратурі.

До слова, довічне ув’язнення за матеріалами СБУ отримав бойовик, який воював проти Сил оборони України на східному фронті. Про це Управління СБУ в Черкаській області повідомило в Фейсбуці.

Раніше стало відомо, що завдяки доказовій базі Служби безпеки України до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента воєнної розвідки РФ, який діяв на Донеччині.

Нагадаємо, шахіста та колишнього громадянина України Сергія Карякіна призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ. Раніше Карякіна обрали «депутатом кримського парламенту» від партії «Єдина Росія» .