На Донеччині загинув дворазовий чемпіон світу зі скелелазіння серед молоді Петренко

Максим Петренко загинув у віці 46 років

Український атлет Євген Кривошейцев повідомив, що на фронті загинув український військовий та професійний скелелаз Максим Петренко.

«Сумна звістка… У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні, дворазовий чемпіон світу, майстер спорту міжнародного класу зі скелелазіння Максим Петренко. Світла пам’ять Максиму та всім героям хто загинув захищаючи Україну», – написав Кривошейцев.

Петренко загинув у віці 46 років. Він був уродженцем Луганська. На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.

На дорослих міжнародних змаганнях найвищою нагородою стала бронза Чемпіонату світу 1999 року в Бірмінгемі. Тоді він став першим українцем і досі єдиним, хто здобув медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні трудність.

Як повідомлялося, захищаючи Україну від ворога, загинув призер Всесвітніх ігор і заслужений майстер спорту України Роман Головатюк.

Роман Головатюк був одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO. Він здобув популярність в Україні та за її межами ще у 22 роки, коли виграв медаль на X Всесвітніх іграх у Польщі в 2017 році. Після цього він продовжив свою видатну спортивну кар'єру, ставши заслуженим майстром спорту з кікбоксингу WAKO, фіналістом Всесвітніх ігор, чемпіоном світу, багаторазовим володарем Кубків світу та Європи, а також багаторазовим чемпіоном України. Комітет підкреслив, що Головатюк був славетним атлетом, справжнім українцем, воїном і героєм.

У Кам'янець-Подільській міській раді зазначили, що Роман Головатюк зробив значний внесок у розвиток українського спорту. Він залишив свою спортивну кар'єру за покликом серця і відразу після початку війни пішов служити добровольцем.

Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 року в селі Красноставці на Хмельниччині. У 2012 році він вступив до Подільського державного аграрно-технічного університету, а у 2014 році розпочав тренування в секції кікбоксингу. Чоловік був заслуженим майстром спорту з кікбоксингу WAKO, тренувався в Анатолія Лабатюка.

Раніше на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович.