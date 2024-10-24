Окупанти скинули авіабомбу на ринок у Куп’янську: семеро постраждалих (оновлено)
Кількість постраждалих зростає, четверо людей у важкому стані. Поліція документує черговий воєнний злочин РФ
Зростає кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Куп'янську. Станом на 13:00 відомо про дев’ятьох людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Травмовані віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна людина у важкому стані, троє - в середньому», - написав Синєгубов у телеграм-каналі.
Раніше поліція Харківщини повідомила, що семеро осіб постраждали в Куп’янську вранці 24 жовтня. За даними поліцейських, окупанти використовували, попередньо, ОДАБ-1500. Авіабомба влучила біля магазину на ринку. П’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані.
Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, пошкоджено 12 торговельних кіосків, дитсадок, житлові будинки, адміністративна будівля.
Правоохоронці допомагали рятувальникам дістати людей з-під завалів та надавали їм першу допомогу. На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти скинули авіабомбу на ринок в Куп'янську.
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