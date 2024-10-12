Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В одному з регіонів Росії на нібито прохання громадян встановили черговий пам'ятник Сталіну

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В одному з регіонів Росії на нібито прохання громадян встановили черговий пам'ятник Сталіну
Росіяни поставили ще один пам'ятник Сталіну
фото з відкритих джерел

У Вологодській області Росії встановили черговий пам'ятник Сталіну, губернатор каже, що цього попросили громадяни 

Губернатор Вологодської області РФ Георгій Філімонов заявив, що в обласному центрі Вологді встановлять пам'ятник Йосипу Сталіну. За словами чиновника, «це запит з боку громадськості». Про це повідомляє Радіо Свобода.

Стало відомо, що пам'ятник буде встановлено на території будинку-музею, де Сталін проживав у засланні з грудня 1911 року до лютого 1912 року.

Крім того, за словами губернатора, влада планує встановлення пам'ятника Івану Грозному, бронзова модель якого вже знаходиться в його кабінеті.

Нещодавно Філімонов поділився в соціальних мережах інтер'єром свого кабінету, в якому розташовані портрети покійних лідерів СРСР: Йосипа Сталіна, Лаврентія Берії, Фелікса Дзержинського, а також засновника Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна і чинного президента Росії Володимира Путіна.

За даними на 2023 рік (пізнішої інформації немає), в Росії було встановлено 110 пам'ятників радянському диктатору Йосипу Сталіну. З них 95 встановлені за часи правління Путіна, причому темпи встановлення цих пам'ятників подвоїлися після окупації Криму в 2014 році. Лише 9% монументів збереглися з радянських часів. У 1990-ті роки в РФ було встановлено п'ять пам'ятників Сталіну.

Рік тому в Тверській області Росії було встановлено погруддя Йосипа Сталіна на місці поховання жертв масових репресій. Це рішення викликало значний резонанс і дискусії в суспільстві, оскільки Сталін асоціюється з багатьма трагічними подіями в історії країни, включаючи репресії, голодомор та політичні чистки.

Встановлення пам'ятника стало частиною акцій, що проводяться для вшанування пам'яті жертв тоталітарного режиму. Однак багато критиків вважають, що вшанування особи, відповідальної за численні злочини проти людяності, є неприйнятним і підкреслює недостатнє усвідомлення історії.

Ця подія ще раз нагадує про суперечливі відносини російського суспільства з радянською спадщиною, де оцінки історичних постатей та подій часто розділяють думки на протилежні погляди.

До слова, з блога Павла Прянікова: Сталін інтелектуально був людиною нижче середнього рівня, на 1-2 голови нижче соратників по партії – тих, хто не пережив 1937-38.

Раніше стало відомо, що російська влада вилучила зі шкільної програми книги про репресії часів Йосипа Сталіна та твори, що містять критику СРСР. Це випливає із наказу Міносвіти РФ про внесення змін до шкільної програми. 

Міністерство освіти і науки України має намір реформувати вивчення історії здобувачами загальної середньої освіти. Незгодні із цим представники академічних кіл і педагоги почали збирати у мережі підписи під письмовим зверненням щодо неприпустимості об'єднання в один предмет шкільної «історії України» та «всесвітньоїх історії». 

Читайте також:

Теги: книги партії монумент репресії влада росія історія Йосип Сталін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікторія Рощина загинула у російському полоні
ЄС відреагував на смерть української журналістки Рощиної у російському полоні
Вчора, 18:15
Швидкість вітру урагану «Мілтон» на материку сягала 195 км/год
Найсильніший ураган за 100 років, як це було? Свідчення українців, які мешкають у Флориді Тема тижня
Вчора, 14:43
Без ядерної зброї Росія більше не зможе шантажувати світ
Як знищити російську ядерну зброю
10 жовтня, 11:11
У 2023 році виручка «Донського вугілля» скоротилася до 1,2 млрд рублів, а чистий збиток становив 57,2 млн рублів
Росія знайшла покупців для краденого вугілля з Донбасу
30 вересня, 15:14
Ньютон передбачив дату кінця світу
Вчені розкрили прогнозовану дату кінця світу, яку передрік Ньютон
30 вересня, 00:34
Ядерна доктрина Путіна нічого не змінює у зовнішній політиці Німеччини
Росія змінює ядерну доктрину: Німеччина послала Путіну сигнал
27 вересня, 08:38
Кучеренко зауважує: нинішня газова схема дозволяє дотувати не тільки російських споживачів, а й українських
Ексміністр пояснив, як зупинка російського газового транзиту відіб’ється на пересічних українцях
20 вересня, 07:30
За словами Зеленського, необхідні кроки для перемоги України вже визначено
Україна наступного тижня представить союзникам план перемоги – Зеленський
16 вересня, 19:55
У Філатова Пустовий вирішує земельні питання
Депутати з фракції мера Дніпра замість відрядження відпочивали на Мальдівах, – ЗМІ
16 вересня, 18:11

Соціум

В одному з регіонів Росії на нібито прохання громадян встановили черговий пам'ятник Сталіну
В одному з регіонів Росії на нібито прохання громадян встановили черговий пам'ятник Сталіну
«Різанина в Бучі. Історія Марічки». Що відомо про картину, яку Зеленський подарував Папі Римському
«Різанина в Бучі. Історія Марічки». Що відомо про картину, яку Зеленський подарував Папі Римському
​Польща починає будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю, РФ та Україною
​Польща починає будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю, РФ та Україною
Найсильніший ураган за 100 років, як це було? Свідчення українців, які мешкають у Флориді
Найсильніший ураган за 100 років, як це було? Свідчення українців, які мешкають у Флориді
Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру
Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру
Хакери ГУР атакували навчальні заклади РФ, які готують військових фахівців
Хакери ГУР атакували навчальні заклади РФ, які готують військових фахівців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2024
23K
Ексгенерал СБУ Наумов не доїхав до суду, заявив про умисне ДТП, але вирок отримав
23K
«Не заглянули в тумбочку». Голова НАЗК пояснив, чому раніше не було питань до голови хмельницької МСЕК
8875
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
7719
Квартира за $1 млн та поїздки у спортзал на службовому авто – розслідування про генерала Нацполіції

Новини

Тривога в Києві тривала менше години через зліт МІГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47
Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
Вчора, 11:28
Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
Вчора, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua