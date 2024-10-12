В одному з регіонів Росії на нібито прохання громадян встановили черговий пам'ятник Сталіну

У Вологодській області Росії встановили черговий пам'ятник Сталіну, губернатор каже, що цього попросили громадяни

Губернатор Вологодської області РФ Георгій Філімонов заявив, що в обласному центрі Вологді встановлять пам'ятник Йосипу Сталіну. За словами чиновника, «це запит з боку громадськості». Про це повідомляє Радіо Свобода.

Стало відомо, що пам'ятник буде встановлено на території будинку-музею, де Сталін проживав у засланні з грудня 1911 року до лютого 1912 року.

Крім того, за словами губернатора, влада планує встановлення пам'ятника Івану Грозному, бронзова модель якого вже знаходиться в його кабінеті.

Нещодавно Філімонов поділився в соціальних мережах інтер'єром свого кабінету, в якому розташовані портрети покійних лідерів СРСР: Йосипа Сталіна, Лаврентія Берії, Фелікса Дзержинського, а також засновника Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна і чинного президента Росії Володимира Путіна.

За даними на 2023 рік (пізнішої інформації немає), в Росії було встановлено 110 пам'ятників радянському диктатору Йосипу Сталіну. З них 95 встановлені за часи правління Путіна, причому темпи встановлення цих пам'ятників подвоїлися після окупації Криму в 2014 році. Лише 9% монументів збереглися з радянських часів. У 1990-ті роки в РФ було встановлено п'ять пам'ятників Сталіну.

Рік тому в Тверській області Росії було встановлено погруддя Йосипа Сталіна на місці поховання жертв масових репресій. Це рішення викликало значний резонанс і дискусії в суспільстві, оскільки Сталін асоціюється з багатьма трагічними подіями в історії країни, включаючи репресії, голодомор та політичні чистки.

Встановлення пам'ятника стало частиною акцій, що проводяться для вшанування пам'яті жертв тоталітарного режиму. Однак багато критиків вважають, що вшанування особи, відповідальної за численні злочини проти людяності, є неприйнятним і підкреслює недостатнє усвідомлення історії.

Ця подія ще раз нагадує про суперечливі відносини російського суспільства з радянською спадщиною, де оцінки історичних постатей та подій часто розділяють думки на протилежні погляди.

До слова, з блога Павла Прянікова: Сталін інтелектуально був людиною нижче середнього рівня, на 1-2 голови нижче соратників по партії – тих, хто не пережив 1937-38.

Раніше стало відомо, що російська влада вилучила зі шкільної програми книги про репресії часів Йосипа Сталіна та твори, що містять критику СРСР. Це випливає із наказу Міносвіти РФ про внесення змін до шкільної програми.

Міністерство освіти і науки України має намір реформувати вивчення історії здобувачами загальної середньої освіти. Незгодні із цим представники академічних кіл і педагоги почали збирати у мережі підписи під письмовим зверненням щодо неприпустимості об'єднання в один предмет шкільної «історії України» та «всесвітньоїх історії».