Путін підписав указ про призов до війська понад 130 тис. осіб

РФ мобілізуватиме чоловіків віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі

З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року до російської армії призвуть 133 тис. осіб

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ до армії. Так, з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року до збройних сил Росії призвуть 133 тис. осіб віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

Як зазначив заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу віце-адмірал Володимир Цимлянський, служити потрібно буде 12 місяців, відправлення зі збірних пунктів розпочнеться 15 жовтня.

Посадовець Міноборони переконує, що нібито призовників не залучатимуть до так званої «СВО в нових регіонах», а сам призов відбуватиметься з 1 жовтня до 31 грудня, крім районів Крайньої Півночі, там заходи триватимуть з 1 листопада до 31 грудня;

Крім того, близько третини призовників потраплять до навчальних з'єднань і військових частин, де отримають військово-облікову спеціальність.

Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ до армії

Раніше Міноборони РФ заявило, що із 1 жовтня у РФ розпочнеться осінній призов на військову службу. Міністерство оборони країни-агресорки повідомляє, що усі призовники нібито проходитимуть службу на території Росії. У пункти дислокації збройних сил загарбників на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не спрямовуватимуть.

Нагадаємо, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

До слова, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ, підполковник Павло Кишкар заявив, що в Україні держслужбовці також повинні бути мобілізовані.