Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень

Росіяни гатили по Херсону та області за допомогою реактивної артилерії й дронів різного типу

Росія масовано атакувала Херсонську область, внаслідок чого загинули дві людини, ще чотири особи, серед яких є дитина, дістали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та начальника ОВА Олександра Прокудіна.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 8 серпня військові армії РФ обстрілювали населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема реактивної, а також дронів різного типу», – повідомляє прокуратура.

У Бериславі через ворожі атаки загинув 75-річний цивільний чоловік. Окупанти вдарили по людині FPV-дроном. В Антонівці ворог скинув вибухівку з дронів, через що постраждали три особи. Серед них – 13-річний хлопець. В Херсоні важкі травми отримала літня жінка внаслідок артилерійського обстрілу.

«Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, інфраструктурні об’єкти, заклад освіти, автотранспорт», – додали у прокуратурі.

Зі свого боку Прокудін розповів, що окупанти скинули вибухівку прямо на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Дитина отримала вибухову травму та поранення ноги й руки. Хлопця доставили до лікарні.

Пізніше він розповів, що 78-річна мешканка Херсону, яка отримала важкі поранення внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста, померла в лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня окупанти масовано атакували Україну. Росіяни вдарили по Харківщині, Київщині, Сумщині та Одещині, а також атакували Ірпінь та Бучу дронами.

Внаслідок ворожого обстрілу поранення на Київщині отримало троє жінок: 16, 56 та 80 років. Також внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки.

У Бучі пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Але сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей. А у Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку дронів. Постраждали дві людини.

