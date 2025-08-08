Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень
РФ масовано атакувала Херсонщину
фото з відкритих джерел

Росіяни гатили по Херсону та області за допомогою реактивної артилерії й дронів різного типу

Росія масовано атакувала Херсонську область, внаслідок чого загинули дві людини, ще чотири особи, серед яких є дитина, дістали поранень.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та начальника ОВА Олександра Прокудіна.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 8 серпня військові армії РФ обстрілювали населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема реактивної, а також дронів різного типу», – повідомляє прокуратура.

У Бериславі через ворожі атаки загинув 75-річний цивільний чоловік. Окупанти вдарили по людині FPV-дроном. В Антонівці ворог скинув вибухівку з дронів, через що постраждали три особи. Серед них – 13-річний хлопець. В Херсоні важкі травми отримала літня жінка внаслідок артилерійського обстрілу.

«Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, інфраструктурні об’єкти, заклад освіти, автотранспорт», – додали у прокуратурі.

Зі свого боку Прокудін розповів, що окупанти скинули вибухівку прямо на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Дитина отримала вибухову травму та поранення ноги й руки. Хлопця доставили до лікарні.

Пізніше він розповів, що 78-річна мешканка Херсону, яка отримала важкі поранення внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста, померла в лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня окупанти масовано атакували Україну. Росіяни вдарили по Харківщині, Київщині, Сумщині та Одещині, а також атакували Ірпінь та Бучу дронами.

Внаслідок ворожого обстрілу поранення на Київщині отримало троє жінок: 16, 56 та 80 років. Також внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки.

У Бучі пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Але сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей. А у Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку дронів. Постраждали дві людини.
 

Читайте також:

Теги: війна Херсонщина Україна Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки
Окупанти масовано обстріляли ТЕС
24 липня, 11:16
Владислав Адріанов – обранець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк
«Хлопці 6 годин лежали й спливали кров’ю». Боєць «Азова» про теракт в Оленівці
29 липня, 12:51
Окупанти вдарили по Біленьківській виправній колонії №99
Удар РФ по колонії на Запоріжжі. Омбудсмен терміново звернувся до влади
29 липня, 19:22

Події в Україні

Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень
Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
На Волині натовп розбив службове авто ТЦК
На Волині натовп розбив службове авто ТЦК
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
14K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
5537
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
5147
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua