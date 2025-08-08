Головна Київ Фото
Нічна атака на Київщину: поліція повідомила про стан постраждалих та показала фото наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Нічна атака на Київщину: поліція повідомила про стан постраждалих та показала фото наслідків
В результаті атаки було пошкоджено 21 приватний будинок
фото: Національна поліція України/Facebook

За попередньою інформацією, постраждали двоє осіб – 80-річна жінка та 45-річний чоловік

Сьогодні вночі, 8 серпня, російські окупанти вкотре атакували Київську область безпілотниками, завдавши значних руйнувань та спричинивши поранення двох мирних жителів. Поліція Київщини фіксує наслідки ворожого удару, що припав на Бучанський район. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції

«Станом на 9:30 ранку, в результаті атаки було пошкоджено 21 приватний будинок, 10 транспортних засобів, три гаражі, дві господарські будівлі та три недобудови», – йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
фото: Національна поліція України/Facebook

На місці події працюють усі необхідні служби: групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які документують наслідки злочину.

«За попередньою інформацією, постраждали двоє осіб – 80-річна жінка та 45-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці», – повідомили поліцейські.

Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
фото: Національна поліція України/Facebook
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
фото: Національна поліція України/Facebook
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини 8 серпня 2025 року
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини 8 серпня 2025 року
фото: Національна поліція України/Facebook
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція Київщини закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до найближчих укриттів.

Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
фото: Національна поліція України/Facebook
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
фото: Національна поліція України/Facebook
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
фото: Національна поліція України/Facebook
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
Наслідки обстрілу у Бучанському районі Київщини
фото: Національна поліція України/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські війська вчергове продемонструвала «готовність до перемир'я» обстрілявши українські міста. Цієї ночі ворог атакував Харківщину, Київщину, Сумщину та Одещину. Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами. За попередніми даними, зафіксовано влучання та виникли пожежі на декількох локаціях. Місцеві чули щонайменше 10 гучних вибухів. За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу поранення на Київщині отримало троє жінок: 16, 56 та 80 років. Також внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи в Одесі.

