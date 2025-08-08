У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди

В офісній будівлі горіли конструкції покрівлі та технічного поверх

Рятувальники ліквідували пожежу у Харкові, спричинену російським ударом БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок удару по цивільному підприємству у Салтівському районі міста виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Там горіли конструкції покрівлі та технічного поверху.

Через пожежу постраждали двоє цивільних – чоловік 1959 року народження, жінка 1962 р. н., які зазнали гострої реакції на стрес.

До ліквідації пожежі залучалися 50 рятувальників, піротехнічний розрахунок ДСНС та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські терористи атакували Харків ударними дронами. За словами Терехова, внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Також у ніч проти 8 серпня російська терористична армія атакувала Сумщину ударними БпЛА. Внаслідок чого постраждав чоловік.