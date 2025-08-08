У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
В офісній будівлі горіли конструкції покрівлі та технічного поверх
Рятувальники ліквідували пожежу у Харкові, спричинену російським ударом БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок удару по цивільному підприємству у Салтівському районі міста виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Там горіли конструкції покрівлі та технічного поверху.
Через пожежу постраждали двоє цивільних – чоловік 1959 року народження, жінка 1962 р. н., які зазнали гострої реакції на стрес.
До ліквідації пожежі залучалися 50 рятувальників, піротехнічний розрахунок ДСНС та 13 одиниць техніки.
Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські терористи атакували Харків ударними дронами. За словами Терехова, внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.
Також у ніч проти 8 серпня російська терористична армія атакувала Сумщину ударними БпЛА. Внаслідок чого постраждав чоловік.
Читайте також: