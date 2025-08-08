Пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Мер Бучі показав наслідки масованої атаки росіян

Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, однак частина об’єктів зазнала руйнувань і потребує відновлення

Мер Бучі: «Росія знову показала, що вона – чисте зло»

В ніч на 8 серпня російська терористична армія масовано атакувала безпілотниками місто Буча Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок та приватні будинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Бучі Анатолія Федорука.

«Російська нічна атака по Бучі. Сім приватних будинків та дитячий садочок зазнали ушкоджень. Головне – всі живі», – повідомив мер міста.

За словами Федорука, сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, однак частина об’єктів зазнала руйнувань і потребує відновлення.

Атака ворожих БпЛА на Бучу



7 приватних будинків та дитсадочок зазнали ушкоджень, - Федорук



"Головне - всі живі. Рятувальники, комунальники, поліція - на місці... Росія знову показала, що вона - чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє", - додав мер Бучі. pic.twitter.com/Nhw1feCpJI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 8, 2025

На місці працюють рятувальники, комунальні служби та поліція. Мел Бучі запевнив, що мешканці зоуйнованих домівок отримують допомогу з відновлення та тимчасового розміщення.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські війська вчергове продемонструвала «готовність до перемир'я» обстрілявши українські міста. Цієї ночі ворог атакував Харківщину, Київщину, Сумщину та Одещину. Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами. За попередніми даними, зафіксовано влучання та виникли пожежі на декількох локаціях. Місцеві чули щонайменше 10 гучних вибухів. За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу поранення на Київщині отримало троє жінок: 16, 56 та 80 років. Також внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи не вщухають в Одесі.