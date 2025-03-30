Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський доручив організувати вибори – The Economist

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський доручив організувати вибори – The Economist
Перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня
фото: Офіс президента

Президент нібито націлений на вибори цього літа

Президент України Володимир Зеленський доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню. Вони нібито можуть відбутися вже в липні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Economist.

Джерела в уряді розповіли, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню. Також згадується публікація Bloomberg, де йшлося про те, що США вважають, що вони могли б досягти припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня.

The Economist пише, що перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня, крайнього терміну, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня. Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу.

Думка джерел розходиться з приводу точних термінів, але більшість кажуть, що Зеленський нібито націлений на вибори цього літа. Це пояснюється тим, що закон вимагає щонайменше 60 днів для агітації, тобто, найбільш рання можливість виборів – початок липня.

Однак деякі джерела кажуть, що кампанія повинна буде тривати три місяці. Саме стільки часу знадобиться виборчим органам, щоб відновити списки виборців, про що було повідомлено парламенту.

Також видання з посиланням на джерело пояснило, чому нібито існує план про вибори і саме на липень. На думку високопосадовця з уряду, Зеленський спробує застати зненацька суперників, оскільки короткий проміжок часу дасть йому змогу балотуватися без опору. Джерело додало, що такий поворот подій піде на користь не тільки президенту.

«Тривала кампанія розірве країну на частини», – пояснив він.

Нагадаємо, представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Так американський посадовець відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.

Читайте також:

Теги: вибори закон Володимир Зеленський парламент липень

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стів Віткофф (ліворуч) дав в інтерв'ю скандальному пропагандисту, який відомий своєю проросійською позицією, Такеру Карлсону (праворуч)
Інтерв'ю Віткоффа. Шок
22 березня, 22:00
«Вмієш сказати – вмій і змовчати»
«Вмієш сказати – вмій і змовчати». Що кажуть влучні й образні прислів’я про скандал у Білому домі
2 березня, 16:48
Бессент висловив здивування щодо дій Зеленського
Угода щодо корисних копалин не обговорюється – міністр фінансів США Бессент
3 березня, 03:21
У 2023 році Італію шокувало жорстоке вбивство 22-річної Джулії Чеккеттін
Уряд Італії зробив важливий крок для запобігання злочинам проти жінок
10 березня, 08:23
Замість Росії – Московія: українські письменники звернулися до президента
Замість Росії – Московія: українські письменники звернулися до президента
3 березня, 13:51
За словами президента, перш за все треба зосередитися на ефективності угоди про припинення вогню
Зеленський назвав умови для проведення виборів
12 березня, 14:40
Прапором НАЗК є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3
Зеленський затвердив символіку НАЗК
18 березня, 11:32
«Глава держави запевнить Зеленського, що Франція зробить посилення підтримки України абсолютним пріоритетом», – зазначили у пресслужбі Єлисейського палацу
Макрон проведе зустріч із Зеленським: названо дату
25 березня, 15:22
Зеленський зустрівся із президентом Франції
Зустріч Зеленського та Макрона, пошкодження резервуара на ЗАЕС. Головне за 26 березня
26 березня, 21:10

Політика

Зеленський доручив організувати вибори – The Economist
Зеленський доручив організувати вибори – The Economist
Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду
Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду
Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина
Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина
Зеленський провів Ставку: обговорювалося виробництво дронів
Зеленський провів Ставку: обговорювалося виробництво дронів
Україна отримала ліцензії на ППО та розширений доступ до розвідданих – Зеленський
Україна отримала ліцензії на ППО та розширений доступ до розвідданих – Зеленський
Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві щодо контингенту миротворців
Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві щодо контингенту миротворців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 березня: ситуація на фронті
97K
Колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 березня 2025
45K
Одіозна депутатка з РФ і олімпійська чемпіонка заявила, що «не хоче пробувати жити на пенсію»
21K
Доки аеропорт «Бориспіль» не працює, його керівник отримує мільйонну зарплату
20K
«Українці в Росії – це велика трагедія». Експертка у справах зв'язків з діаспорою пояснила, чому не чути наших співвітчизників у РФ

Новини

Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Сьогодні, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Сьогодні, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
Вчора, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
Вчора, 09:42
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Вчора, 08:15

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua