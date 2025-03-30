Перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня

Президент нібито націлений на вибори цього літа

Президент України Володимир Зеленський доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню. Вони нібито можуть відбутися вже в липні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Economist.

Джерела в уряді розповіли, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню. Також згадується публікація Bloomberg, де йшлося про те, що США вважають, що вони могли б досягти припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня.

The Economist пише, що перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня, крайнього терміну, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня. Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу.

Думка джерел розходиться з приводу точних термінів, але більшість кажуть, що Зеленський нібито націлений на вибори цього літа. Це пояснюється тим, що закон вимагає щонайменше 60 днів для агітації, тобто, найбільш рання можливість виборів – початок липня.

Однак деякі джерела кажуть, що кампанія повинна буде тривати три місяці. Саме стільки часу знадобиться виборчим органам, щоб відновити списки виборців, про що було повідомлено парламенту.

Також видання з посиланням на джерело пояснило, чому нібито існує план про вибори і саме на липень. На думку високопосадовця з уряду, Зеленський спробує застати зненацька суперників, оскільки короткий проміжок часу дасть йому змогу балотуватися без опору. Джерело додало, що такий поворот подій піде на користь не тільки президенту.

«Тривала кампанія розірве країну на частини», – пояснив він.

Нагадаємо, представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Так американський посадовець відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.