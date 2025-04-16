Трамп обурився ставленням лідерів ЄС до Зеленського після сварки в Білому домі – Politico

Трамп відчув себе «менш особливим», побачивши фото зустрічі Зеленського з монархом

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп розлютився на те, що після сварки в Білому домі українського президента Володимира Зеленського обіймали лідери європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Після сварки в Білому домі Зеленський поїхав до Європи, де, зокрема, зустрівся з королем Чарльзом III.

Раніше Daily Mail писала, що Трамп відчув себе «менш особливим», побачивши фото зустрічі Зеленського з монархом. Адже лише за кілька днів до цього британський прем'єр-міністр Кір Стармер передав президенту США запрошення на зустріч із королем. За інформацією видання, Трампа засмутила не тільки зустріч Зеленського з Чарльзом III, а й те, «як Європа буквально обіймала його».

Неназваний британський чиновник сказав журналістам, що адміністрації Трампа «не сподобався вигляд усього цього… те, як виглядала вся ця любов».

Джерело газети припустило, що саме реакція Вашингтона підштовхнула Велику Британію до того, щоб у наступні дні посилити тиск на Україну з вимогою повернутися до переговорів зі США.

Також повідомлялося, що саме Британія надавала Україні консультації з ведення переговорів з Америкою після інциденту в Білому домі.

Як відомо, 28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Водночас світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.