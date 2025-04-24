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Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару
Ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Попри серйозні руйнування, у місті немає паніки

Сьогодні вночі російські окупанти вдалися до чергової комбінованої атаки по Україні і, зокрема, по Києву. Ворог традиційно, посеред ночі, застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше десятеро людей, дістали травми ще понад 70, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці, та попри серйозні руйнування, у місті немає паніки, люди розбирають завали та очищують житло від битого віконного скла. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома», яка побувала на місці ракетного удару у Святошинському районі Києва. 

Зі слів місцевих жителів, «приліт» прийшовся у двоповерховий будинок, усе інше пошкоджено вибуховою хвилею. 

Зі слів місцевих жителів, «приліт» прийшовся у двоповерховий будинок
Зі слів місцевих жителів, «приліт» прийшовся у двоповерховий будинок
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Будинок, збудований ще за часів Другої світової, зруйнований вщент
Будинок, збудований ще за часів Другої світової, зруйнований вщент
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Будинки довкола стоять без вікон, балкони теж зруйновані
Будинки довкола стоять без вікон, балкони теж зруйновані
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару фото 1
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
У деяких будинках вцілило кілька вікон
У деяких будинках вцілило кілька вікон
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Від вибухової хвилі у будинку повилітали віконні рами
Від вибухової хвилі у будинку повилітали віконні рами
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару фото 2
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Біля будинку працює поліція
Біля будинку працює поліція
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
На місці влучання працюють рятувальні служби
На місці влучання працюють рятувальні служби
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Рятувальники розбирають завали за допомогою спецтехніки
Рятувальники розбирають завали за допомогою спецтехніки
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Автівки, що були припарковані у дворі, зазнали пошкоджень
Автівки, що були припарковані у дворі, зазнали пошкоджень
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Довкола зруйнованої будівлі багато людей
Довкола зруйнованої будівлі багато людей
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Спецтехніка розчищає двір від завалів
Спецтехніка розчищає двір від завалів
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Під однією з будівель лежать великі дерева, які довелося спиляти після атаки. Ймовірно, вони були зламані під час удару або заважали під час рятувальних робіт
Під однією з будівель лежать великі дерева, які довелося спиляти після атаки. Ймовірно, вони були зламані під час удару або заважали під час рятувальних робіт
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Автівка, що стояла під деревами, серйозно пошкоджена
Автівка, що стояла під деревами, серйозно пошкоджена
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
У будинках, що стоять неподалік від місця удару, повилітали вікна
У будинках, що стоять неподалік від місця удару, повилітали вікна
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
У сквері біля будинку жителі складають потрощені внаслідок атаки метало-пластикові вікна та двері
У сквері біля будинку жителі складають потрощені внаслідок атаки метало-пластикові вікна та двері
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Люди звільняють власні квартири від уламків вікон та меблів, скидаючи їх вниз
Люди звільняють власні квартири від уламків вікон та меблів, скидаючи їх вниз
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
У дворі зруйнованого будинку розгорнуто оперативний штаб
У дворі зруйнованого будинку розгорнуто оперативний штаб
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару фото 3
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
На місці удару російських окупантів працюють екстрені служби міста Києва
На місці удару російських окупантів працюють екстрені служби міста Києва
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Біля зруйнованого будинку працюють психологи, надається допомога
Біля зруйнованого будинку працюють психологи, надається допомога
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
У дворі багато комунальних працівників, які допомагають з прибиранням
У дворі багато комунальних працівників, які допомагають з прибиранням
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: Київ ракетна атака

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