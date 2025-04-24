Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару

Ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення

Попри серйозні руйнування, у місті немає паніки

Сьогодні вночі російські окупанти вдалися до чергової комбінованої атаки по Україні і, зокрема, по Києву. Ворог традиційно, посеред ночі, застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше десятеро людей, дістали травми ще понад 70, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці, та попри серйозні руйнування, у місті немає паніки, люди розбирають завали та очищують житло від битого віконного скла. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома», яка побувала на місці ракетного удару у Святошинському районі Києва.

Зі слів місцевих жителів, «приліт» прийшовся у двоповерховий будинок, усе інше пошкоджено вибуховою хвилею.

Зі слів місцевих жителів, «приліт» прийшовся у двоповерховий будинок фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Будинок, збудований ще за часів Другої світової, зруйнований вщент фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Будинки довкола стоять без вікон, балкони теж зруйновані фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

У деяких будинках вцілило кілька вікон фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Від вибухової хвилі у будинку повилітали віконні рами фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Біля будинку працює поліція фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

На місці влучання працюють рятувальні служби фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Рятувальники розбирають завали за допомогою спецтехніки фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Автівки, що були припарковані у дворі, зазнали пошкоджень фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Довкола зруйнованої будівлі багато людей фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Спецтехніка розчищає двір від завалів фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Під однією з будівель лежать великі дерева, які довелося спиляти після атаки. Ймовірно, вони були зламані під час удару або заважали під час рятувальних робіт фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Автівка, що стояла під деревами, серйозно пошкоджена фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

У будинках, що стоять неподалік від місця удару, повилітали вікна фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

У сквері біля будинку жителі складають потрощені внаслідок атаки метало-пластикові вікна та двері фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Люди звільняють власні квартири від уламків вікон та меблів, скидаючи їх вниз фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

У дворі зруйнованого будинку розгорнуто оперативний штаб фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

На місці удару російських окупантів працюють екстрені служби міста Києва фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Біля зруйнованого будинку працюють психологи, надається допомога фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

У дворі багато комунальних працівників, які допомагають з прибиранням фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.