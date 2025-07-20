У Вʼєтнамі під час шторму перекинувся туристичний човен: 37 загиблих

Більшість пасажирів були вʼєтнамцями, що приїхали зі своїми сім'ями зі столиці Ханоя

У вʼєтнамській туристичній затоці Ха Лонг під час грози перекинувся туристичний човен. Відомо про щонайменше 37 загиблих. Про це пише «Главком» з посиланням на BBC.

Зазначається, що судно під назвою Wonder Seas перевозило 48 туристів, зокрема близько 20 дітей, та п'ятеро членів екіпажу, коли воно перекинулося після раптового шторму. Більшість пасажирів були вʼєтнамцями, що приїхали зі своїми сім'ями зі столиці Ханоя.

Спершу над затокою потемніло небо, а потім почався град, дощ, гроза та блискавки. Загалом нині підтверджена смерть 37 людей, щонайменше восьмеро з них – діти. Вдалося врятувати 10 людей. Зокрема, 10-річного хлопчика знайшли після того, як він опинився в повітряній кишені в перевернутому корпусі.

Човен відбуксувати на берег вранці 20 липня для подальшого розслідування.

Прем'єр-міністр країни Фам Мінь Тінь висловив співчуття родинам загиблих. У заяві уряду йдеться, що влада розслідуватиме причини аварії та «суворо розглядатиме порушення».

Нагадаємо, у затоці Ха Лонг у провінції Куангнінь розташовані сотні крихітних острівців, що у 2019 році привабило 4 млн туристів. Це місце є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Раніше у Демократичній Республіці Конго щонайменше 148 людей загинули, а понад 100 вважаються зниклими безвісти внаслідок пожежі на судні на річці Конго. Пожежа виникла через приготування їжі на борту. Пасажири, зокрема, діти стрибали у воду, не вміючи плавати, що призвело до численних утоплень. Близько 100 осіб було врятовано, багато з них отримали серйозні опіки. Постраждалих доставили до тимчасового притулку, а тих, хто отримав опіки направили до місцевих лікарень.