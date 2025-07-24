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Атака на Черкаси: мер припускає, що ворог цілив по Алеї Героїв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Черкаси: мер припускає, що ворог цілив по Алеї Героїв
До поліції надійшло 126 повідомлень про пошкодження майна
фото: поліція Черкаської області

Загиблих немає, проте семеро людей травмовані, серед них – 9-річна дитина

Місто Черкаси зазнало ранкового ракетного обстрілу, внаслідок якого серйозних пошкоджень зазнало міське кладовище №4. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкаської області.

У коментарі Суспільному мер Черкас Анатолій Бондаренко припутив, що ймовірною ціллю ворога могла бути Алея Героїв. За його словами зруйновано близько 300 могил.

Атака на Черкаси: мер припускає, що ворог цілив по Алеї Героїв фото 1
фото: поліція Черкаської області

 «Сьогодні те, що відбулося тут – це просто знущання над пам’яттю наших батьків, наших дідів і цих людей, які тут поховані. Можливо, вони цілили в Алею Героїв», – заявив Бондаренко.

Атака на Черкаси: мер припускає, що ворог цілив по Алеї Героїв фото 2
фото: поліція Черкаської області

Поліція Черкаської області повідомила, що станом на 12:00 до них надійшло 126 повідомлень про пошкодження майна. Правоохоронці продовжують працювати на місцях ударів, приймаючи заяви громадян та документуючи російську атаку.

Атака на Черкаси: мер припускає, що ворог цілив по Алеї Героїв фото 3
фото: поліція Черкаської області
Атака на Черкаси: мер припускає, що ворог цілив по Алеї Героїв фото 4
фото: поліція Черкаської області

Внаслідок обстрілу зафіксовано суттєві пошкодження житлової інфраструктури: постраждало щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків, а також заклади освіти та охорони здоров’я, лісництво, міський цвинтар, гаражі та автомобілі.

Загиблих немає, проте семеро людей травмовані, серед них – 9-річна дитина. Обстеження території триває. Поліція закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі загрози одразу прямувати у безпечне місце.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала житлову забудову у центральній частині Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. 

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Теги: росія обстріл Черкаси

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