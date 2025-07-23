Гастролював, щоб розплатитися: Оззі Осборн залишив після смерті величезний борг

Оззі Осборн залишив по собі податковий борг у $5 млн

Розподіл спадщини легендарного фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна «може ускладнити» податковий борг у розмірі $5 млн, який музикант залишив після себе. Як повідомляє «Главком» про це пише RadarOnline.com.

Як з'ясував сайт, на сім'ї Осборнів значаться дві заборгованості з податків: першу – на суму $689,1 тис. – було отримано рокером у 2023 році, а другу – $4,362 тис. - роком пізніше.

«Оззі Осборн гастролював востаннє, щоб розплатитися з боргами? Неясно, чи отримав Принц Темряви (прізвисько Оззі Осборна, – «Главком») гонорар за свій останній виступ. Це, безумовно, допомогло б йому розв'язати податкову проблему», – йдеться у статті.

Гурт Black Sabbath було засновано у 1968 році в Бірмінгемі. Колектив вважають одними із засновників музичного жанру хеві-метал та дум-металу. Їхній дебютний альбом Black Sabbath називають найпершим метал-альбомом. Оззі Осборн покинув гурт у 1979 році. З того часу вокалістами Black Sabbath були Ронні Джеймс Діо, Ян Гіллан і Тоні Мартін.

Легендарний «Принц темряви», фронтмен Black Sabbath, Оззі Осборн, відійшов у вічність у віці 76 років, залишивши по собі музичну спадщину та статки, які оцінюються у $220 млн. Після його смерті увага прикута до того, хто ж успадкує імперію, створену роками музичної кар'єри, реаліті-шоу та бізнес-рішень.

Легендарний музикант Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона, помер вчора. Артист пішов з життя через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

Родина співака наголосила, що Осборн помер вчора ранку. Він був зі своєю родиною та «оточений любов’ю». Про хворобу Паркінсона у музиканта стало відомо з 2020 року. У лютому 2024 він повідомив, що змушений піти зі сцени. А взимку 2025 його дружина Шерон Осборн сповістила, що музикант більше не може ходити.