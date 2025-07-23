Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Гастролював, щоб розплатитися: Оззі Осборн залишив після смерті величезний борг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Британський музикант Оззі Осборн накопичив борги
фото із відкритих джерел

Оззі Осборн залишив по собі податковий борг у $5 млн 

Розподіл спадщини легендарного фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна «може ускладнити» податковий борг у розмірі $5 млн, який музикант залишив після себе. Як повідомляє «Главком» про це пише RadarOnline.com.

Як з'ясував сайт, на сім'ї Осборнів значаться дві заборгованості з податків: першу – на суму $689,1 тис. – було отримано рокером у 2023 році, а другу – $4,362 тис. - роком пізніше.

«Оззі Осборн гастролював востаннє, щоб розплатитися з боргами? Неясно, чи отримав Принц Темряви (прізвисько Оззі Осборна, – «Главком») гонорар за свій останній виступ. Це, безумовно, допомогло б йому розв'язати податкову проблему», – йдеться у статті.

Гурт Black Sabbath було засновано у 1968 році в Бірмінгемі. Колектив вважають одними із засновників музичного жанру хеві-метал та дум-металу. Їхній дебютний альбом Black Sabbath називають найпершим метал-альбомом. Оззі Осборн покинув гурт у 1979 році. З того часу вокалістами Black Sabbath були Ронні Джеймс Діо, Ян Гіллан і Тоні Мартін.

Легендарний «Принц темряви», фронтмен Black Sabbath, Оззі Осборн, відійшов у вічність у віці 76 років, залишивши по собі музичну спадщину та статки, які оцінюються у $220 млн. Після його смерті увага прикута до того, хто ж успадкує імперію, створену роками музичної кар'єри, реаліті-шоу та бізнес-рішень. 

Легендарний музикант Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона, помер вчора. Артист пішов з життя через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

Родина співака наголосила, що Осборн помер вчора ранку. Він був зі своєю родиною та «оточений любов’ю». Про хворобу Паркінсона у музиканта стало відомо з 2020 року. У лютому 2024 він повідомив, що змушений піти зі сцени. А взимку 2025 його дружина Шерон Осборн сповістила, що музикант більше не може ходити.

Читайте також:

Теги: концерт бізнес смерть артист дружина музикант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині водогін від річки Інгулець до Південного водосховища де-юре не введено в експлуатацію, але ним користуються мешканці Кривого Рогу
Золоті труби. Будівництво водогону до рідного міста Зеленського завершилося скандалом Війна і бізнес
9 липня, 11:15
Зеленський: Хочу подякувати американському бізнесу, який присутній в Україні, за те, що створюєте і, напевно, найголовніше –  зберігаєте робочі місця
Зеленський зустрівся з представниками американського бізнесу в Україні
3 липня, 00:41
За словами дипломата, візит не був ознайомчим, а мав практичні результати
Польський бізнес здійснив розвідувальну місію в Україну. Деталі від посла
25 червня, 12:35
CBAM – це все-таки економічний механізм, який стимулює кліматичну нейтральність
Президентка асоціації екологів пояснила, чому уряд має добиватися відтермінування мита CBAM
8 липня, 13:18
Nvidia становить 7,5% індексу S&P 500
Історичний рекорд. Капіталізація Nvidia сягнула $4 трлн
9 липня, 19:25
Диференційовані коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку портів порушують антимонопольне законодавство – ЕВА
Диференційовані коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку портів порушують антимонопольне законодавство – ЕВА
9 липня, 13:05
З початком повномасштабної війни ринок землі практично зупинився
Ціни стрімко зросли. Як змінилася вартість гектара за час роботи ринку землі
14 липня, 09:31
За попередніми даними, борт летів до Нідерландів.
В одному з аеропортів Лондона розбився літак
13 липня, 20:13
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
Сьогодні, 13:57

Шоу-біз

Гастролював, щоб розплатитися: Оззі Осборн залишив після смерті величезний борг
Гастролював, щоб розплатитися: Оззі Осборн залишив після смерті величезний борг
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки
Зірковий актор «Шоу Довгоносиків» зізнався, чому через Повалій відмовився від Народного артиста
Зірковий актор «Шоу Довгоносиків» зізнався, чому через Повалій відмовився від Народного артиста
Помер легендарний лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн
Помер легендарний лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
Скандальні російськомовні концерти Сердючки. Директор розважального комплексу сплатить штраф
Скандальні російськомовні концерти Сердючки. Директор розважального комплексу сплатить штраф

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
18K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
12K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
4670
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3643
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки

Новини

23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua