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Фортифікації на Сумщині: керівника фірми підозрюють у розкраданні 27 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Фортифікації на Сумщині: керівника фірми підозрюють у розкраданні 27 млн грн
Директору товариства повідомлено про підозру
фото: Офіс генерального прокурора

Державі завдано збитки на суму понад 27 млн гривень, що підтверджено експертизою

Директору товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 27 млн грн під час будівництва фортифікаційних споруд у прикордонній Сумській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, директор ТОВ, яке брало участь у державній програмі будівництва фортифікаційних споруд, організував механізм завищення вартості будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей. Ці матеріали використовувалися під час виконання робіт на об'єктах.

Експертиза підтвердила, що такими діями державі завдано збитки на суму понад 27 млн грн.

У межах кримінального провадження також були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях компанії у Рівному.

Директору товариства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою). За цей злочин йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Важливо. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, Україна змінює підхід до будівництва інженерно-фортифікаційних укріплень у міру того, як змінюється тактика дій російського агресора. Але головною проблемою українців залишається організаційний безлад та системна безвідповідальність тих, хто мав би за це відповідати. 

Уже кілька місяців тому Росія майже повністю відмовилася від класичної тактики наступу бронетанковими кулаками і перейшла до тактики просочування малими піхотними групами за активної підтримки дронів. За таких умов класичні оборонні позиції з опорними пунктами ротного і батальйонного рівня (на 100-500 солдатів) теж втратили актуальність. Крім того, Силам оборони бракує піхоти, аби утримувати такі величезні опорні пункти.

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Теги: Сумщина Офіс Генерального прокурора

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