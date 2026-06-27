Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Чернігівщини

За добу під ударами опинилися підприємства, ферма, магазин і цивільний автомобіль, є поранений

Російські війська протягом минулої доби 47 разів обстріляли прикордонні громади Чернігівської області. Унаслідок атак поранення дістав мирний житель, також пошкоджено підприємства, ферму та інші цивільні об'єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

Зранку російський безпілотник «Гербера» атакував ферму в одному із сіл Городнянської громади. Внаслідок удару загорілася покрівля. Пізніше під удар потрапило одне з підприємств у Городні. На місці виникла пожежа, також пошкоджено вантажний автомобіль.

Увечері в Семенівці FPV-дрон атакував цивільного чоловіка. Поранення дістав 57-річний місцевий житель. Його госпіталізували. Також пошкоджено автомобіль.

Уранці 27 червня російський безпілотник атакував ще одне підприємство у Семенівській громаді. Внаслідок удару пошкоджено складські та господарські будівлі.

У Новгород-Сіверській громаді через атаку дронів пошкоджено вантажний автомобіль. В іншому населеному пункті російський удар пошкодив амбар із зерном та місцевий магазин.

За інформацією начальника ОВА, лише за минулу добу російські війська 47 разів обстріляли прикордоння області, активно застосовуючи FPV-дрони. «Знову було багато FPV-дронів у прикордонні. Усього за добу – 47 обстрілів», – зазначив Чаус.

Нагадаємо, що у Запоріжжі в ніч на 27 червня російський безпілотник атакував одну з автозаправних станцій. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Ворожий БпЛА влучив по території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися резервуар із газом та адміністративна будівля.