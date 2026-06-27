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Російський дрон атакував автозаправну станцію в Запоріжжі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський дрон атакував автозаправну станцію в Запоріжжі
У Запоріжжі після удару дрона РФ спалахнула автозаправна станція
фото: ДСНС

Після удару безпілотника спалахнули резервуар із газом та адміністративна будівля

У Запоріжжі в ніч на 27 червня російський безпілотник атакував одну з автозаправних станцій. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, ворожий БпЛА влучив по території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися резервуар із газом та адміністративна будівля.

Російський дрон атакував автозаправну станцію в Запоріжжі фото 1
фото: ДСНС

На місце події оперативно прибули рятувальники та інші екстрені служби міста. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів. За попередніми даними, внаслідок російського удару загиблих та постраждалих немає. Наразі відповідні служби встановлюють усі обставини атаки та оцінюють масштаби завданих пошкоджень.

Російський дрон атакував автозаправну станцію в Запоріжжі фото 2
фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали 924 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. За даними місцевої влади, одна людина загинула, ще 29 дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

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Теги: Запоріжжя росія окупанти АЗС дрон

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