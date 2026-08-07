Росія завдала ударів по німецькому бізнесу в Україні

Російські дрони знищили склад на мільйони євро, а балкер німецької компанії повторно атакували просто під час евакуації екіпажу

Російські атаки 5 серпня пошкодили активи німецьких компаній в Україні та Чорному морі. Зокрема, було повністю зруйновано склад виробника мастильних матеріалів Liqui Moly, а поблизу Одеси кілька ударів отримав балкер, що належить судноплавній компанії з Гамбурга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Німецький балкер Emil атакували кілька російських безпілотників у Чорному морі приблизно за 21 морську милю від порту Одеси. Як повідомляє Bild, унаслідок ударів на судні відмовили кілька технічних систем, воно втратило здатність маневрувати, а на борту спалахнула пожежа.

Екіпаж розпочав евакуацію, однак навіть після цього атака не припинилася. Коли моряки залишали балкер, по ньому вдарив ще один російський безпілотник.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Громадян Німеччини серед членів екіпажу не було. Балкер Emil ходить під прапором Ліберії, однак належить гамбурзькій судноплавній компанії Johann M.K. Blumenthal.

Того ж дня під час російської атаки було знищено центральний склад українського дистриб'ютора німецької компанії Liqui Moly з Ульма, яка спеціалізується на виробництві мастильних матеріалів.

Унаслідок удару на об'єкті спалахнула пожежа. Люди не постраждали, однак збитки компанія оцінює у кілька мільйонів євро. На складі, зокрема, зберігалася продукція Liqui Moly, призначена для українського ринку.

Наразі відновлення повністю зруйнованого об'єкта не розглядається. Водночас у компанії працюють над тим, щоб російська атака не призвела до перебоїв із постачанням продукції українським клієнтам.

«Разом ми працюємо над тим, щоб обмежити наслідки інциденту та продовжувати забезпечувати поставки нашим клієнтам», – заявив представник Liqui Moly.

Міністерство оборони Росії підтвердило удари по двох вантажних суднах, однак не назвало їх. Російська сторона стверджує, що судна нібито перевозили військову техніку для української армії.

Нагадаємо, що 6 серпня під російським ударом у Чорному морі також опинився суховантаж Mera Queen під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. Внаслідок атаки було пошкоджено корпус судна та виникла пожежа. Загинув член екіпажу – громадянин України, ще троє людей постраждали. Решту моряків евакуювали на берег.