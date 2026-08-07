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Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 26 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 233 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та здійснили 91 авіаційний удар, під час яких скинули 308 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 621 дрон-камікадзе та здійснили 3176 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем та 18 районів зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши шість авіабомб, та здійснив 55 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2026 року фото 1
фото: ISW

Українські захисники відбили 20 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів, Дворічанського та Западного, а також у напрямках Ізбицького, Гоптівки, Вільчі, Волохівки, Шев'яківки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку

Російські війська здійснили дві атаки у напрямках Ківшарівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку

Окупанти вісім разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районі Ямполя, а також у напрямках Озерного, Новоселівки та Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 16 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили чотири атаки в районах Привілля та Никифорівки, а також у напрямках Малинівки й Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2026 року фото 2
фото: ISW

Ворог здійснив 25 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, а також у напрямках Довгої Балки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2026 року фото 3
фото: ISW

Українські захисники зупинили 26 штурмових дій противника. Бої точилися в районах Шахового та Удачного, а також у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Матяшевого та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки у напрямку Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2026 року фото 4
фото: ISW

Окупанти здійснили 10 атак у напрямках Рівного, Гуляйпільського, Староукраїнки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2026 року фото 5
фото: ISW

Українські військові зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1626-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб фронт

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